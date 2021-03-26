Минским водителям пригрозили лишением прав за сигналы в знак протеста
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Госавтоинспекция Минска предупредила, что автомобилисты, которые в знак протеста необоснованно сигналят, могут лишиться права управления транспортными средствами.
"Госавтоинспекция лишает права управления транспортными средствами за необоснованную подачу звукового сигнала", - говорится в сообщении ГАИ в Telegram-канале.
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Там подчеркивается, что с 1 марта вступили в силу изменения в кодекс Белоруссии об административных правонарушениях. Согласно обновленному кодексу водителей, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, будет ждать штраф до 10 базовых величин (около 110 долларов) с лишением прав сроком до одного года или без лишения.
"Сегодня в отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. В отношении данных участников дорожного движения в настоящее время вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определённой деятельностью - лишение права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении. Согласно ему, в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение также начат и ведётся административный процесс для привлечения к административной ответственности.
"Согласно ПДД звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия", - подчеркивается в сообщении.
Белорусская оппозиция планировала провести протесты в стране по случаю "Дня воли", приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.
В качестве одной из форм выражения протеста оппозиция предлагала подавать автомобилистам сигналы на дорогах страны. В МВД Белоруссии заявили, что "анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись, в стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях". По данным ведомства, преимущественно отмечались одиночные пикеты с протестной символикой. Вечером в четверг в министерстве сообщали, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны более 200 человек.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.