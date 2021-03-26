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В Минске предотвратили теракты
В Минске предотвратили теракты
В Минске и Минской области предотвратили два теракта, преступник получал указания от оппозиционной инициативы BYPOL, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:10
2021-03-26T17:58
мвд белоруссии
минская область
минск
в мире
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МИНСК, 26 мар — РИА Новости. В Минске и Минской области предотвратили два теракта, преступник получал указания от оппозиционной инициативы BYPOL, сообщила пресс-служба МВД республики.Как рассказали в ведомстве, сегодня ночью в городе Печи в Минской области оперативники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК ) МВД при силовой поддержке Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали 35-летнего жителя Пинского района."Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", — говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале.По данным ведомства, в Пинском районе Брестской области, а также недалеко от Минска задержанный изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них он заложил в белорусской столице на улице Уборевича — в мусорном баке возле детской площадки, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район Минской области. Во время совершения преступления его задержали.Как говорится в сообщении, мужчина поддерживал связь с BYPOL — по заявлениям оппозиции, она объединяет бывших белорусских силовиков. BYPOL, в частности, публикует информацию, якобы добытую от источников из правоохранительных органов."От ее представителя накануне "Дня воли" (25 марта. — Прим. ред.) он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования", — говорится в сообщении.Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в стране "спуску никому не дадут", потому что "может быть хуже". По его словам, организаторы терактов — "негодяи жуткие", которые уже "переходят красную линию".В марте глава КГБ Белоруссии Иван Тертель отмечал, что спецслужбы располагают данными о планах по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта. По его словам, КГБ получил информацию о трех сценариях акций протеста в Минске, в том числе с нанесением увечий гражданам и столкновениями с силовиками. Как говорил Тертель, эти сценарии разрабатывают за рубежом, к ним причастны ранее покинувшие республику оппозиционеры. Тертель подчеркивал, что любые попытки дестабилизации будут жестко пресекать.
https://ria.ru/20210309/terakty-1600537358.html
https://ria.ru/20210325/zaderzhaniya-1602899471.html
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мвд белоруссии, минская область, минск, в мире

В Минске предотвратили теракты

16:10 26.03.2021 (обновлено: 17:58 26.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в Минске
Сотрудник правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 26 мар — РИА Новости. В Минске и Минской области предотвратили два теракта, преступник получал указания от оппозиционной инициативы BYPOL, сообщила пресс-служба МВД республики.
Как рассказали в ведомстве, сегодня ночью в городе Печи в Минской области оперативники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК ) МВД при силовой поддержке Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали 35-летнего жителя Пинского района.
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"Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", — говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале.
По данным ведомства, в Пинском районе Брестской области, а также недалеко от Минска задержанный изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них он заложил в белорусской столице на улице Уборевича — в мусорном баке возле детской площадки, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район Минской области. Во время совершения преступления его задержали.
Как говорится в сообщении, мужчина поддерживал связь с BYPOL — по заявлениям оппозиции, она объединяет бывших белорусских силовиков. BYPOL, в частности, публикует информацию, якобы добытую от источников из правоохранительных органов.
"От ее представителя накануне "Дня воли" (25 марта. — Прим. ред.) он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования", — говорится в сообщении.
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в стране "спуску никому не дадут", потому что "может быть хуже". По его словам, организаторы терактов — "негодяи жуткие", которые уже "переходят красную линию".
В марте глава КГБ Белоруссии Иван Тертель отмечал, что спецслужбы располагают данными о планах по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта. По его словам, КГБ получил информацию о трех сценариях акций протеста в Минске, в том числе с нанесением увечий гражданам и столкновениями с силовиками. Как говорил Тертель, эти сценарии разрабатывают за рубежом, к ним причастны ранее покинувшие республику оппозиционеры. Тертель подчеркивал, что любые попытки дестабилизации будут жестко пресекать.
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