https://ria.ru/20210326/minsk-1603003872.html

В Минске предотвратили теракты

В Минске предотвратили теракты

В Минске и Минской области предотвратили два теракта, преступник получал указания от оппозиционной инициативы BYPOL, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:10

2021-03-26T16:10

2021-03-26T17:58

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МИНСК, 26 мар — РИА Новости. В Минске и Минской области предотвратили два теракта, преступник получал указания от оппозиционной инициативы BYPOL, сообщила пресс-служба МВД республики.Как рассказали в ведомстве, сегодня ночью в городе Печи в Минской области оперативники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК ) МВД при силовой поддержке Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали 35-летнего жителя Пинского района."Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", — говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале.По данным ведомства, в Пинском районе Брестской области, а также недалеко от Минска задержанный изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них он заложил в белорусской столице на улице Уборевича — в мусорном баке возле детской площадки, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район Минской области. Во время совершения преступления его задержали.Как говорится в сообщении, мужчина поддерживал связь с BYPOL — по заявлениям оппозиции, она объединяет бывших белорусских силовиков. BYPOL, в частности, публикует информацию, якобы добытую от источников из правоохранительных органов."От ее представителя накануне "Дня воли" (25 марта. — Прим. ред.) он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования", — говорится в сообщении.Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в стране "спуску никому не дадут", потому что "может быть хуже". По его словам, организаторы терактов — "негодяи жуткие", которые уже "переходят красную линию".В марте глава КГБ Белоруссии Иван Тертель отмечал, что спецслужбы располагают данными о планах по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта. По его словам, КГБ получил информацию о трех сценариях акций протеста в Минске, в том числе с нанесением увечий гражданам и столкновениями с силовиками. Как говорил Тертель, эти сценарии разрабатывают за рубежом, к ним причастны ранее покинувшие республику оппозиционеры. Тертель подчеркивал, что любые попытки дестабилизации будут жестко пресекать.

https://ria.ru/20210309/terakty-1600537358.html

https://ria.ru/20210325/zaderzhaniya-1602899471.html

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мвд белоруссии, минская область, минск, в мире