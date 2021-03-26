https://ria.ru/20210326/minirovanie-1602985611.html
Все школы и детские сады в Подмосковье получили сообщения о минировании
Все школы и детские сады в Подмосковье получили сообщения о минировании
Неизвестный аноним сообщил о "минировании" всех школ и детских садов на территории Подмосковья, правоохранители приступили к проверкам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:56
2021-03-26T14:56
2021-03-26T14:56
василий пискарев
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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япония
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происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Неизвестный аноним сообщил о "минировании" всех школ и детских садов на территории Подмосковья, правоохранители приступили к проверкам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Поступило сообщение о "минировании" всех школ и детских садов Подмосковья. Проводится проверка силами правоохранителей", - сказал собеседник агентства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
https://ria.ru/20210318/minirovanie-1601740560.html
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василий пискарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), япония, сша, происшествия