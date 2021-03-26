https://ria.ru/20210326/minfinstavka-1603001950.html

Минфин сравнил повышение ключевой ставки с холодным душем

Минфин сравнил повышение ключевой ставки с холодным душем

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что признателен Банку России за поднятие ключевой ставки до 4,5 процента; это, как заявил чиновник, немного... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:01

2021-03-26T16:01

2021-03-26T16:05

алексей моисеев

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что признателен Банку России за поднятие ключевой ставки до 4,5 процента; это, как заявил чиновник, немного "встряхнуло" людей."Надо сказать, что это для многих оказалось холодным душем, что это были не просто пустые слова на бумаге, это действительно, видимо, то, что будет происходить", — заметил Моисеев.Он пояснил, что "колоссальное" количество людей, среди которых были и банкиры, и заемщики, были уверены в сохранении ставки на уровне 4,25 процентных пункта на длительны период.По его словам, ставки будут расти и дальше, "это неизбежно".Регулятор 19 марта повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 4,5 процентов годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Увеличение ставки может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам.

https://ria.ru/20210326/nagruzka-1602984938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей моисеев, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика