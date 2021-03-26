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Минфин сравнил повышение ключевой ставки с холодным душем
Минфин сравнил повышение ключевой ставки с холодным душем
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что признателен Банку России за поднятие ключевой ставки до 4,5 процента; это, как заявил чиновник, немного... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:01
2021-03-26T16:01
2021-03-26T16:05
алексей моисеев
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что признателен Банку России за поднятие ключевой ставки до 4,5 процента; это, как заявил чиновник, немного "встряхнуло" людей."Надо сказать, что это для многих оказалось холодным душем, что это были не просто пустые слова на бумаге, это действительно, видимо, то, что будет происходить", — заметил Моисеев.Он пояснил, что "колоссальное" количество людей, среди которых были и банкиры, и заемщики, были уверены в сохранении ставки на уровне 4,25 процентных пункта на длительны период.По его словам, ставки будут расти и дальше, "это неизбежно".Регулятор 19 марта повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 4,5 процентов годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Увеличение ставки может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам.
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алексей моисеев, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Замминистра финансов Алексей Моисеев
заявил, что признателен Банку России за поднятие ключевой ставки до 4,5 процента; это, как заявил чиновник, немного "встряхнуло" людей.
"Надо сказать, что это для многих оказалось холодным душем, что это были не просто пустые слова на бумаге, это действительно, видимо, то, что будет происходить", — заметил Моисеев.
Он пояснил, что "колоссальное" количество людей, среди которых были и банкиры, и заемщики, были уверены в сохранении ставки на уровне 4,25 процентных пункта на длительны период.
По его словам, ставки будут расти и дальше, "это неизбежно".
"Может, они будут расти до пяти процентов, может до шести, мы этого не знаем, но диапазон задан, в любом случае это будет выше, чем сейчас", – заключил замминистра.
Регулятор 19 марта повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 4,5 процентов годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.
Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Увеличение ставки может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам.