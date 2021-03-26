https://ria.ru/20210326/mid-1602958979.html
В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию "опасным соседом", - не просто оскорбительное, но и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:49
2021-03-26T12:49
2021-03-26T13:00
россия
жозеп боррель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию "опасным соседом", - не просто оскорбительное, но и дезинформационное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была... Подобные заявления являются не только оскорбительными, не только не соответствующими действительности, они являются дезинформационными", - сказала Захарова на брифинге в пятницу."Эта конфронтационная риторика, она должна уйти, она должна остаться в прошлом, и это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России, эта конфронтационная риторика наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить, по западному реноме, в качестве некого лидера, в качестве некого производителя смыслов, потому что все прекрасно понимают", - добавила представитель МИД.Глава евродипломатии, назвав Россию "опасным соседом", призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.
https://ria.ru/20210324/borrel-1602634544.html
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россия, жозеп боррель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля
, назвавшего Россию "опасным соседом", - не просто оскорбительное, но и дезинформационное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была... Подобные заявления являются не только оскорбительными, не только не соответствующими действительности, они являются дезинформационными", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
"Эта конфронтационная риторика, она должна уйти, она должна остаться в прошлом, и это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России, эта конфронтационная риторика наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить, по западному реноме, в качестве некого лидера, в качестве некого производителя смыслов, потому что все прекрасно понимают", - добавила представитель МИД.
Глава евродипломатии, назвав Россию "опасным соседом", призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.