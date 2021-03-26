Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/mid-1602958979.html
В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию "опасным соседом", - не просто оскорбительное, но и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:49
2021-03-26T13:00
россия
жозеп боррель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию "опасным соседом", - не просто оскорбительное, но и дезинформационное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была... Подобные заявления являются не только оскорбительными, не только не соответствующими действительности, они являются дезинформационными", - сказала Захарова на брифинге в пятницу."Эта конфронтационная риторика, она должна уйти, она должна остаться в прошлом, и это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России, эта конфронтационная риторика наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить, по западному реноме, в качестве некого лидера, в качестве некого производителя смыслов, потому что все прекрасно понимают", - добавила представитель МИД.Глава евродипломатии, назвав Россию "опасным соседом", призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.
https://ria.ru/20210324/borrel-1602634544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47cfc705e40a2ce4d0334df30d80b232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жозеп боррель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным

12:49 26.03.2021 (обновлено: 13:00 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию "опасным соседом", - не просто оскорбительное, но и дезинформационное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была... Подобные заявления являются не только оскорбительными, не только не соответствующими действительности, они являются дезинформационными", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
"Эта конфронтационная риторика, она должна уйти, она должна остаться в прошлом, и это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России, эта конфронтационная риторика наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить, по западному реноме, в качестве некого лидера, в качестве некого производителя смыслов, потому что все прекрасно понимают", - добавила представитель МИД.
Глава евродипломатии, назвав Россию "опасным соседом", призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 13:53
Бальбек не исключил персональных санкций против Борреля со стороны США
 
РоссияЖозеп БоррельМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Путин в пятницу вечером может провести телефонный разговор
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
Лента новостейМолния