https://ria.ru/20210326/mid-1602958979.html

В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным

В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным

Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию "опасным соседом", - не просто оскорбительное, но и... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:49

2021-03-26T12:49

2021-03-26T13:00

россия

жозеп боррель

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию "опасным соседом", - не просто оскорбительное, но и дезинформационное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была... Подобные заявления являются не только оскорбительными, не только не соответствующими действительности, они являются дезинформационными", - сказала Захарова на брифинге в пятницу."Эта конфронтационная риторика, она должна уйти, она должна остаться в прошлом, и это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России, эта конфронтационная риторика наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить, по западному реноме, в качестве некого лидера, в качестве некого производителя смыслов, потому что все прекрасно понимают", - добавила представитель МИД.Глава евродипломатии, назвав Россию "опасным соседом", призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.

https://ria.ru/20210324/borrel-1602634544.html

россия

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россия, жозеп боррель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире