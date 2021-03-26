Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/merkel-1602902102.html
Меркель отметила общие подходы ЕС и США в отношении России, КНР и Турции
Меркель отметила общие подходы ЕС и США в отношении России, КНР и Турции
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции по итогам саммита лидеров Евросоюза с участием американского... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:17
2021-03-26T00:17
россия
евросоюз
ангела меркель
германия
китай
турция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0ca6682639d1e52406888c344f4612c.jpg
БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции по итогам саммита лидеров Евросоюза с участием американского президента Джо Байдена.По ее словам, лидеры ЕС надеются, что Джо Байден посетит Европу летом - для участия в встрече НАТО. "Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге", - добавила Меркель.При этом отвечая на уточняющий вопрос о жесткой позиции Байдена в отношении Китая, Меркель подчеркнула, что у ЕС и США "много общего, но нет полного тождества".
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/merkel-1602676146.html
россия
германия
китай
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bf57bb95671ed6db694b1d6b0ea5e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, ангела меркель, германия, китай, турция, сша, в мире

Меркель отметила общие подходы ЕС и США в отношении России, КНР и Турции

00:17 26.03.2021
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции по итогам саммита лидеров Евросоюза с участием американского президента Джо Байдена.
"Мы обсудили трансатлантическую повестку дня, Джо Байден представил свое видение, Шарль Мишель и Антонио Коста, как представитель председателя (Совета ЕС), представили нашу сторону в том, что касается европейских интересов. У нас много общего, над чем мы хотим работать, касается ли это сотрудничества по климату, прекращению торговых войн … касается ли это отношений с Китаем, Россией, а также Турцией - Джо Байден отметил это отдельно", - заявила Меркель по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.
По ее словам, лидеры ЕС надеются, что Джо Байден посетит Европу летом - для участия в встрече НАТО. "Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге", - добавила Меркель.
При этом отвечая на уточняющий вопрос о жесткой позиции Байдена в отношении Китая, Меркель подчеркнула, что у ЕС и США "много общего, но нет полного тождества".
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 17:05
В Германии усомнились в доверии к правительству Меркель
 
РоссияЕвросоюзАнгела МеркельГерманияКитайТурцияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Путин в пятницу вечером может провести телефонный разговор
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
Лента новостейМолния