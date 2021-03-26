https://ria.ru/20210326/merkel-1602902102.html

Меркель отметила общие подходы ЕС и США в отношении России, КНР и Турции

Меркель отметила общие подходы ЕС и США в отношении России, КНР и Турции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции по итогам саммита лидеров Евросоюза с участием американского... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T00:17

2021-03-26T00:17

2021-03-26T00:17

россия

евросоюз

ангела меркель

германия

китай

турция

сша

в мире

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БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции по итогам саммита лидеров Евросоюза с участием американского президента Джо Байдена.По ее словам, лидеры ЕС надеются, что Джо Байден посетит Европу летом - для участия в встрече НАТО. "Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге", - добавила Меркель.При этом отвечая на уточняющий вопрос о жесткой позиции Байдена в отношении Китая, Меркель подчеркнула, что у ЕС и США "много общего, но нет полного тождества".

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/merkel-1602676146.html

россия

германия

китай

турция

сша

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россия, евросоюз, ангела меркель, германия, китай, турция, сша, в мире