Меркель отметила общие подходы ЕС и США в отношении России, КНР и Турции
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции по итогам саммита лидеров Евросоюза с участием американского президента Джо Байдена.
"Мы обсудили трансатлантическую повестку дня, Джо Байден представил свое видение, Шарль Мишель и Антонио Коста, как представитель председателя (Совета ЕС), представили нашу сторону в том, что касается европейских интересов. У нас много общего, над чем мы хотим работать, касается ли это сотрудничества по климату, прекращению торговых войн … касается ли это отношений с Китаем, Россией, а также Турцией - Джо Байден отметил это отдельно", - заявила Меркель по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.
По ее словам, лидеры ЕС надеются, что Джо Байден посетит Европу летом - для участия в встрече НАТО. "Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге", - добавила Меркель.
При этом отвечая на уточняющий вопрос о жесткой позиции Байдена в отношении Китая, Меркель подчеркнула, что у ЕС и США "много общего, но нет полного тождества".
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