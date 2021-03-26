https://ria.ru/20210326/memorialy-1602902533.html

Минобороны запустило проект о мемориалах Великой Отечественной войны

Минобороны запустило проект о мемориалах Великой Отечественной войны

Министерство обороны России запустило в пятницу новый мультимедийный проект "Память крепче гранита", посвященный мемориалам Великой Отечественной войны и... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T00:22

2021-03-26T00:22

2021-03-26T05:07

россия

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министерство обороны России запустило в пятницу новый мультимедийный проект "Память крепче гранита", посвященный мемориалам Великой Отечественной войны и связанным с ними историческим событиям.Первая часть проекта посвящена, памятникам, расположенным на территории России, в дальнейшем планируется опубликовать разделы про мемориалы Великой Отечественной войны в странах ближнего зарубежья и Европы.На интернет-странице можно увидеть изображения самих памятников и ознакомиться со связанными с ними рассекреченными историческими документами – боевыми донесениями, приказами, наградными листами, фотографиями и схемами.Среди мемориалов, представленных в первом выпуске "Памяти…", мемориальное кладбище в Пскове, памятник воинам-североморцам в населенном пункте Линахамари Мурманской области, мемориал "Невский пятачок" и многие другие.Отдельного внимания заслуживает раздел о легендарной подводной лодке "Щ-317", затонувшей на дне Финского залива между островами Гогланд и Большой Тютерс. Ежегодно военные моряки Балтийского флота отдают дань памяти погибшим подводникам, возлагая цветы и салютуя героям.Девятого июня 1942 года "Щ-317" вышла из Кронштадта с задачей уничтожать транспортные и военные корабли противника. Последнее сообщение от командира подлодки капитан-лейтенанта Мохова было получено 16 июня. Более донесений в штаб Балтийского флота от "Щ-317" не поступало. По расчетам командования 20 июня подлодка должна была прибыть в район заданной позиции.В то же время в западной прессе появились сообщения о потоплении датских и шведских транспортных судов в районе действия "Щ-317". Позже появилась информация, что подлодкой было уничтожено пять транспортов противника общим водоизмещением 46 тысяч тонн, а также об отсутствии у нее торпед. Двадцать шестого июля 1942 года истек срок автономности подлодки, но на базу она не возвратилась.

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

https://ria.ru/20200511/1569983038.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), ссср, общество