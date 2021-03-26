Минобороны запустило проект о мемориалах Великой Отечественной войны
00:22 26.03.2021 (обновлено: 05:07 26.03.2021)
© Фото : Wilson44691Мемориал "Невский пятачок"
© Фото : Wilson44691
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министерство обороны России запустило в пятницу новый мультимедийный проект "Память крепче гранита", посвященный мемориалам Великой Отечественной войны и связанным с ними историческим событиям.
Первая часть проекта посвящена, памятникам, расположенным на территории России, в дальнейшем планируется опубликовать разделы про мемориалы Великой Отечественной войны в странах ближнего зарубежья и Европы.
На интернет-странице можно увидеть изображения самих памятников и ознакомиться со связанными с ними рассекреченными историческими документами – боевыми донесениями, приказами, наградными листами, фотографиями и схемами.
Среди мемориалов, представленных в первом выпуске "Памяти…", мемориальное кладбище в Пскове, памятник воинам-североморцам в населенном пункте Линахамари Мурманской области, мемориал "Невский пятачок" и многие другие.
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Отдельного внимания заслуживает раздел о легендарной подводной лодке "Щ-317", затонувшей на дне Финского залива между островами Гогланд и Большой Тютерс. Ежегодно военные моряки Балтийского флота отдают дань памяти погибшим подводникам, возлагая цветы и салютуя героям.
Девятого июня 1942 года "Щ-317" вышла из Кронштадта с задачей уничтожать транспортные и военные корабли противника. Последнее сообщение от командира подлодки капитан-лейтенанта Мохова было получено 16 июня. Более донесений в штаб Балтийского флота от "Щ-317" не поступало. По расчетам командования 20 июня подлодка должна была прибыть в район заданной позиции.
В то же время в западной прессе появились сообщения о потоплении датских и шведских транспортных судов в районе действия "Щ-317". Позже появилась информация, что подлодкой было уничтожено пять транспортов противника общим водоизмещением 46 тысяч тонн, а также об отсутствии у нее торпед. Двадцать шестого июля 1942 года истек срок автономности подлодки, но на базу она не возвратилась.