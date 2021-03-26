https://ria.ru/20210326/melnichenko-1603057473.html

Биография Олега Мельниченко

Биография Олега Мельниченко

Олег Владимирович Мельниченко родился 21 мая 1973 года в Пензе. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T21:24

2021-03-26T21:24

2021-03-26T21:24

олег мельниченко

пензенская область

справки

политика

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Олег Владимирович Мельниченко родился 21 мая 1973 года в Пензе.В 1990–1992 годах учился в Ленинградском высшем политическом училище имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР (Санкт-Петербург).В 1997 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского (преподаватель истории и социально-политических дисциплин), в 2009-м – Пензенский государственный университет (юрист), в 2019-м – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (менеджер государственного и муниципального управления), в 2020-м – Дипломатическую академию МИД России (специалист в области мировой политики).Кандидат исторических наук.В 1997–2001 годах работал преподавателем-стажером, ассистентом, старшим преподавателем кафедры исторического факультета Пензенского государственного педагогического университета.В 2001–2004 годах – заместитель главы администрации по социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами Железнодорожного района Пензы.С 2004 года по 2006 год работал специалистом-экспертом аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.В январе–ноябре 2006 года – начальник отдела по связям с общественностью правительства Пензенской области.С ноября 2006 года по январь 2007 года – начальник управления по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями правительства Пензенской области.В январе–апреле 2007 года был советником аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.В 2007–2008 годах – министр образования и науки Пензенской области.В январе–июне 2008 года – вице-губернатор Пензенской области.С июня 2008 года по апрель 2009 года был заместителем председателя правительства – начальником департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.В 2009–2013 годах работал помощником полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.С 2013 по 2017 год – заместитель полномочного представителя президента в ПФО.В сентябре 2017 года избран депутатом законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от "Единой России".С 26 сентября 2017 года – сенатор, представитель от законодательного органа власти Пензенской области, председатель комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.26 марта 2021 года президент РФ назначил Мельниченко врио губернатора Пензенской области.Мельниченко является председателем общественной организации "Всероссийский совет местного самоуправления".Награжден орденом Дружбы (2020), медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" (2015).Женат, воспитывает дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, пензенская область, справки, политика