https://ria.ru/20210326/megapolis-1602916506.html

ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

ЦБ РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Мегаполис" (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T08:34

2021-03-26T08:34

2021-03-26T08:56

чебоксары

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центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ЦБ РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Мегаполис" (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора.Банк России поясняет, что "Мегаполис" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В связи с этим регулятор за последний год неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков и на операции купли-продажи наличной валюты физлицами.Регулятор также отмечает, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам и завышал стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.Банк России направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний."Мегаполис" - участник системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Мегаполис" на 1 марта занимал 234-е место в банковской системе РФ.

https://ria.ru/20210325/nalichnye-1602767931.html

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чебоксары, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика