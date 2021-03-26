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ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"
ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"
ЦБ РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Мегаполис" (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T08:34
2021-03-26T08:56
чебоксары
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ЦБ РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Мегаполис" (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора.Банк России поясняет, что "Мегаполис" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В связи с этим регулятор за последний год неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков и на операции купли-продажи наличной валюты физлицами.Регулятор также отмечает, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам и завышал стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.Банк России направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний."Мегаполис" - участник системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Мегаполис" на 1 марта занимал 234-е место в банковской системе РФ.
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чебоксары, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

08:34 26.03.2021 (обновлено: 08:56 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Табылды КадырбековКурс валют. Банк "Мегаполис"
Курс валют. Банк Мегаполис - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ЦБ РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Мегаполис" (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора.
Банк России поясняет, что "Мегаполис" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В связи с этим регулятор за последний год неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков и на операции купли-продажи наличной валюты физлицами.
Регулятор также отмечает, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам и завышал стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
Банк России направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.
"Мегаполис" - участник системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Мегаполис" на 1 марта занимал 234-е место в банковской системе РФ.
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ЧебоксарыРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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