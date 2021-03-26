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Опубликованы два новых снимка Марса
Опубликованы два новых снимка Марса
Китайское национальное космическое управление опубликовало два новых снимка Марса, сделанных космическим зондом "Тяньвэнь-1". РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:15
2021-03-26T16:19
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марс
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китай
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Китайское национальное космическое управление опубликовало два новых снимка Марса, сделанных космическим зондом "Тяньвэнь-1".На кадрах большая часть Красной планеты находится в тени, а освещенные полушария имеют форму полумесяца.В ведомстве уточнили, что оба изображения были сделаны, когда аппарат находился на высоте 11 тысяч километров над поверхностью планеты.Китайская миссия по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" (в переводе — "Вопросы к небу") включает выход и вращение на орбите планеты, посадку и перемещение по ее поверхности. Ученые планируют изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса, что поможет получить ключ к разгадке его происхождения и эволюции.При этом главная цель миссии — найти возможные признаки жизни, а также помочь специалистам понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. Зонд "Тяньвэнь-1" запустили 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Его посадка запланирована на май-июнь.
https://ria.ru/20210317/mars-1601641618.html
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космос, хайнань, марс, космос - риа наука, китай

Опубликованы два новых снимка Марса

15:15 26.03.2021 (обновлено: 16:19 26.03.2021)
 
© Фото : CNSA Марс
 Марс - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : CNSA
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Китайское национальное космическое управление опубликовало два новых снимка Марса, сделанных космическим зондом "Тяньвэнь-1".
На кадрах большая часть Красной планеты находится в тени, а освещенные полушария имеют форму полумесяца.
В ведомстве уточнили, что оба изображения были сделаны, когда аппарат находился на высоте 11 тысяч километров над поверхностью планеты.
Китайская миссия по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" (в переводе — "Вопросы к небу") включает выход и вращение на орбите планеты, посадку и перемещение по ее поверхности. Ученые планируют изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса, что поможет получить ключ к разгадке его происхождения и эволюции.
При этом главная цель миссии — найти возможные признаки жизни, а также помочь специалистам понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. Зонд "Тяньвэнь-1" запустили 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Его посадка запланирована на май-июнь.
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