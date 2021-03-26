https://ria.ru/20210326/marka-1602979860.html

Росгвардия выпустила почтовую марку с эффектом дополненной реальности

Росгвардия выпустила почтовую марку с эффектом дополненной реальности

Росгвардия к 5-летию создания войск национальной гвардии РФ выпустила почтовую марку и конверт с символикой ведомства, они выполнены с использованием технологии РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:33

2021-03-26T14:33

2021-03-26T14:33

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

максут шадаев

олег плохой

москва

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Росгвардия к 5-летию создания войск национальной гвардии РФ выпустила почтовую марку и конверт с символикой ведомства, они выполнены с использованием технологии дополненной реальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Почтовый блок и художественный маркированный конверт с символикой Росгвардии созданы АО "Марка" с помощью современной технологии дополненной реальности. Это первая марка с 3Д-эффектом, посвященная силовым структурам... Достаточно навести смартфон со специальным мобильным приложением на почтовый блок, и на экране запускается трансляция видеоролика о войсках национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении, где отмечается, что всего в России только пять почтовых блоков с использованием дополненной реальности.В центре блока - почтовая марка с эмблемой Росгвардии и построением личного состава в парадном строю. На художественном маркированном конверте изображены фотографии военнослужащих войск правопорядка и сотрудников Росгвардии разных лет.Художественные почтовые блоки и маркированные конверты поступят в почтовое обращение после торжественного гашения почтового блока с конвертом, которое состоялось 26 марта в Москве в музее войск национальной гвардии. Участие в церемонии, посвященной 210-летию образования войск правопорядка и 5-летию образования войск национальной гвардии, приняли глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Минцифры Максут Шадаев, первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов и статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой.На церемонии Золотов отметил процесс цифровизации ведомства - войска активно переходят к использованию отечественного программного обеспечения, совершенствуется цифровой сервис оказания государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

https://ria.ru/20210324/rosgvardiya-1602616918.html

москва

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, максут шадаев, олег плохой, москва, общество