https://ria.ru/20210326/makron-1602963002.html
Песков не согласился с заявлением Макрона о "войне вакцин"
Песков не согласился с заявлением Макрона о "войне вакцин"
В Кремле не согласились с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай ведут "вакцинную войну", сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:04
2021-03-26T13:04
2021-03-26T13:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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эммануэль макрон
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дмитрий песков
франция
китай
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Кремле не согласились с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай ведут "вакцинную войну", сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее французский лидер заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией, потому что Москва и Пекин пытаются использовать препараты как инструменты влияния. Макрон призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин от COVID-19.Представитель Кремля отметил, что Москва ответственно подходит к решению любых общемировых проблем и это отношение отражается в ее политике в период пандемии.При этом Песков подчеркнул, что Россия никогда не пыталась политизировать тему борьбы с коронавирусом."Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет", — заявил он.Он добавил, что в Москве высоко ценят доверительный диалог между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, они никогда не обходят острых тем, однако по некоторым из них есть разногласия.Реакция разработчиковРанее разработчики первой в мире вакцины от коронавируса — "Спутника V" — прокомментировали заявление Макрона.В Twitter-аккаунте препарата отмечается, что производители вакцины всеми средствами пытаются сделать так, чтоб она оставалась вне политики."Это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну", — отмечается в сообщении.При этом создатели "Спутника V" предложили Франции присоединиться к числу стран, которые разрешили производить препарат. Ранее о такой возможности заявили в Италии.Владимир Путин отмечал, что российская сторона никому не навязывает свои разработки, однако возникает вопрос, чьи интересы больше заботят европейские власти — граждан или фармкомпаний.В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
https://ria.ru/20210326/vaktsiny-1602923693.html
https://ria.ru/20210326/makron-1602955125.html
https://ria.ru/20210326/vaktsiny-1602946607.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, здоровье - общество, дмитрий песков, франция, китай, европа, в мире
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
В Кремле не согласились с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона
о том, что Россия и Китай
ведут "вакцинную войну", сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Ранее французский лидер заявил, что Европа
столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией, потому что Москва и Пекин пытаются использовать препараты как инструменты влияния. Макрон призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин от COVID-19.
Представитель Кремля отметил, что Москва ответственно подходит к решению любых общемировых проблем и это отношение отражается в ее политике в период пандемии.
При этом Песков подчеркнул, что Россия никогда не пыталась политизировать тему борьбы с коронавирусом.
"Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет", — заявил он.
Он добавил, что в Москве высоко ценят доверительный диалог между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, они никогда не обходят острых тем, однако по некоторым из них есть разногласия.
Реакция разработчиков
Ранее разработчики первой в мире вакцины от коронавируса — "Спутника V" — прокомментировали заявление Макрона.
В Twitter-аккаунте препарата отмечается, что производители вакцины всеми средствами пытаются сделать так, чтоб она оставалась вне политики.
"Это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну", — отмечается в сообщении.
При этом создатели "Спутника V" предложили Франции присоединиться к числу стран, которые разрешили производить препарат. Ранее о такой возможности заявили в Италии.
Владимир Путин отмечал, что российская сторона никому не навязывает свои разработки, однако возникает вопрос, чьи интересы больше заботят европейские власти — граждан или фармкомпаний.
В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.