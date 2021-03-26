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Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
Страны Евросоюза продолжат поддерживать гражданское общество в России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:23
2021-03-26T02:23
россия
эммануэль макрон
евросоюз
франция
в мире
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Страны Евросоюза продолжат поддерживать гражданское общество в России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."В этой связи мы продолжим поддерживать гражданское общество, которое мы не можем обойти стороной", - отметил французский лидер.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://ria.ru/20210326/diplomatiya-1602902703.html
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россия, эммануэль макрон, евросоюз, франция, в мире

Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России

02:23 26.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Страны Евросоюза продолжат поддерживать гражданское общество в России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Сегодня мы также обсудили вопросы России и Турции. Что касается России – к этому вопросу мы вернемся на нашей следующей встрече, – мы вновь подтвердили нашу единую позицию: одновременно адресовать наше твердое послание, как это было в прошлый раз с принятием санкций в ответ на дело Навального, и очертить путь необходимого сотрудничества в рамках требовательного диалога", - сказал Макрон по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.
"В этой связи мы продолжим поддерживать гражданское общество, которое мы не можем обойти стороной", - отметил французский лидер.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
Саммит ЕС - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
00:24
Лидеры ЕС обсудили отношения с Россией
Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
00:17
Меркель отметила общие подходы ЕС и США в отношении России, КНР и Турции
 
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