https://ria.ru/20210326/lyaytl-1602926322.html

Кристоф Ляйтль: Москве и Брюсселю нужен конструктивный диалог

Кристоф Ляйтль: Москве и Брюсселю нужен конструктивный диалог

Напряженность в отношениях России и Евросоюза достигла пика, в Москве заявили, что отношений как таковых и вовсе нет. Тем не менее, в Европе есть силы, которые... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:30

2021-03-26T10:30

2021-03-26T10:30

россия

северный поток — 2

евросоюз

кристоф ляйтль

интервью

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Напряженность в отношениях России и Евросоюза достигла пика, в Москве заявили, что отношений как таковых и вовсе нет. Тем не менее, в Европе есть силы, которые заинтересованы в выстраивании дружеского диалога с Россией и открыто об этом заявляют. Глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Eurochambers, сопредседатель российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" Кристоф Ляйтль в интервью РИА Новости рассказал, что европейский бизнес думает о нескончаемых санкциях и давлении США на проект "Северный поток 2", по каким сферам экономики коронавирус ударил больнее всего, а также о том, когда российскую вакцину "Спутник V" начнут применять в Австрии и во всей Европе. Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.– Считаете ли вы оправданными новые санкции ЕС против России из-за дела Навального? В какой степени они способствуют обострению напряженности между Москвой и Брюсселем– Я сожалею о напряженности между Москвой и Брюсселем. В ней нет необходимости, и ей следует как можно скорее снова уступить место конструктивной атмосфере диалога. Можно иметь разные мнения, но выражать их в дружеском диалоге. Под ударом именно бизнес, который не может воспользоваться многими возможностями из-за того, что политическая ситуация зашла в тупик.– Австрия поддержала новые санкции, но настаивает на продолжении диалога с Россией. Считаете ли вы такую позицию достаточной или Австрии следует более активно призывать ЕС к постепенной отмене взаимных санкций вместо введения новых?– Бизнес всегда против санкций. Бизнес должен служить людям и наводить между ними мосты взаимопонимания. Экономику нельзя использовать в качестве оружия против людей.– Некоторые страны ЕС уже одобрили российскую вакцину "Спутник V" и производят ее независимо от решения ЕС и ЕМА. Считаете ли вы, что Австрии тоже стоит быть самостоятельной в этом вопросе?– Как только EMA одобрит "Спутник V", само собой разумеется, применению вакцины ничего препятствовать не будет. Но решение о ее использовании отдельные государства-члены Европейского союза принимают самостоятельно.– США продолжают и усиливают давление на проект "Северный поток 2". Выдержит ли Европа? Следует ли Европе более жестко реагировать на санкции США в этой связи и вводить контрмеры?– В Европе вопросы энергетики решаются на национальном уровне. Это следует уважать всем партнерам, в том числе за пределами Европы.– Как продвигается "Сочинский диалог", особенно в условиях пандемии? Какие крупные проекты в рамках "Сочинского диалога" предстоят или планируются? В чем вы видите успех форума?– "Сочинский диалог" продвигается очень хорошо и в условиях пандемии. На этот год мы запланировали 24 мероприятия вместе с российской стороной. Это показывает, что диалог функционирует. Стоит проводить различие между политическим уровнем и гражданским обществом. Я представляю гражданское общество. И я убежден, что гражданское общество может многое сделать для укрепления доверия и взаимопонимания, так что однажды будет легче находить решения и на политическом уровне.– Когда планируется заседание "Сочинского диалога" и в каком формате?– В прошлом году наши партнеры по "Сочинскому диалогу" не смогли приехать в Зальцбург. Надеюсь, что в этом году это станет возможным. Если наши российские партнеры хотят приехать в Зальцбург, мы рады приветствовать их. "Сочинский диалог" к этому готов.Надеюсь, что мы сможем принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Причем в очном формате, а не виртуально. Человечность можно выстраивать только в реальности, и именно человечность нам особенно нужна в наше неспокойнее время. Речь о встрече на ПМЭФ всех диалогов, не только "Сочинского диалога", но и "Петербургского диалога", "Трианонского диалога" и итальянцев. Это позволило бы нам обменяться идеями с нашими российскими партнерами и рассмотреть новые инициативы на будущее.– Как коронавирус повлиял на европейскую экономику? Какие сферы пострадали больше всего?– Коронавирус оказал очень негативное влияние на европейскую экономику. Конечно, он затронул туризм, культуру и многие малые предприятия в сфере услуг. Китай давно вышел из кризиса, США уверенно движутся вперед, отстают только Европа и Россия. Благодаря более тесному экономическому сотрудничеству, а также в сферах науки, культуры и спорта мы могли бы здесь многое изменить к лучшему. Я хочу внести в это свой вклад в рамках "Сочинского диалога", и мой визави, сопредседатель Андрей Фурсенко думает в том же направлении. Нам удалось установить очень доверительные отношения, в том числе и личные, и таким образом преодолеть некоторую "турбулентность".– Насколько сильно европейские компании пострадали из-за коронавируса? Есть ли те, кто укрепил свои позиции во время кризиса?– Конечно, европейские компании сильно пострадали от кризиса. Однако пока банкротств меньше, чем до кризиса, потому что мы использовали мощные средства поддержки. Закрепить свой успех во время кризиса удалось предприятиям, задействованным в сфере товаров для дома, квартир и досуга. Магазины садовых товаров процветают, магазины товаров для дома преуспевают, людям хочется иметь дом с садом. Эта связь с природой также помогает преодолевать кризисные ситуации.– Какой ущерб европейские компании понесли к настоящему моменту из-за антироссийских санкций и контрмер?– Санкции негативно повлияли на экономическое сотрудничество между Россией и ЕС. Объем торговли значительно снизился, инвестиции уменьшились, а финансирование очень затруднено. Санкции всегда наносят вред обеим сторонам, поэтому экономика их и отвергает. Бизнесу нужна открытость, надежность и стабильность.

https://ria.ru/20210323/unichtozhenie-1602417952.html

https://ria.ru/20210324/sputnik-1602650660.html

https://ria.ru/20210307/vaktsinatsiya-1600311755.html

https://ria.ru/20210228/potok-1599301945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, евросоюз, кристоф ляйтль, интервью