https://ria.ru/20210326/lvitsa-1602979545.html
В Подмосковье на крыше дома заметили львицу
В Подмосковье на крыше дома заметили львицу
Львица, которую заметили на крыше строения в Подмосковье, живет в питомнике и никуда не сбегала, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:31
2021-03-26T14:31
2021-03-26T15:00
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Львица, которую заметили на крыше строения в Подмосковье, живет в питомнике и никуда не сбегала, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.Ранее в социальных сетях появилось видео, где взрослая львица сидит на крыше здания за забором. В описании к одному из видеороликов говорится, что дело происходит в селе Козино Московской области."По данному адресу находится питомник, львица из него не сбегала. Полиция прибыла на место, правонарушений не выявлено", - сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
https://ria.ru/20210317/nizhnevartovsk-1601583340.html
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“Вот это прикол”: в Подмосковье видели сидящую на крыше львицу
“Вот это прикол”: в Подмосковье видели сидящую на крыше львицу
2021-03-26T14:31
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), происшествия