https://ria.ru/20210326/lvitsa-1602979545.html

В Подмосковье на крыше дома заметили львицу

В Подмосковье на крыше дома заметили львицу

Львица, которую заметили на крыше строения в Подмосковье, живет в питомнике и никуда не сбегала, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:31

2021-03-26T14:31

2021-03-26T15:00

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602985071_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_db6af4686c0401e64404d53158aa8e76.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Львица, которую заметили на крыше строения в Подмосковье, живет в питомнике и никуда не сбегала, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.Ранее в социальных сетях появилось видео, где взрослая львица сидит на крыше здания за забором. В описании к одному из видеороликов говорится, что дело происходит в селе Козино Московской области."По данному адресу находится питомник, львица из него не сбегала. Полиция прибыла на место, правонарушений не выявлено", - сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

https://ria.ru/20210317/nizhnevartovsk-1601583340.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Вот это прикол”: в Подмосковье видели сидящую на крыше львицу “Вот это прикол”: в Подмосковье видели сидящую на крыше львицу 2021-03-26T14:31 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия