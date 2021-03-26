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Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
Жительница нижегородского города Дзержинск предстанет перед судом за жестокое обращение с лошадьми, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:23
2021-03-26T12:23
дзержинск (нижегородская область)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Жительница нижегородского города Дзержинск предстанет перед судом за жестокое обращение с лошадьми, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.Ранее местные СМИ сообщали, что в частной конюшне в городе Дзержинске лошади содержатся в грязных и сырых загонах, а кормят их гнилой картошкой. Возмущенные волонтеры назвали конюшню "лошадиным концлагерем" и потребовали изъять истощенных животных у хозяйки, которая зарабатывает тем, что катает детей на лошадях на городских праздниках. Полиция организовала проверку. Сама хозяйка лошадей говорила РИА Новости, что "не все так плохо, как рассказывают журналисты и волонтеры".В отношении жительницы Дзержинска было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными из корыстных побуждений, повлекшем гибель или увечье. Максимальная санкция - пять лет лишения свободы."Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд", - говорится в сообщении."По версии органов предварительного следствия, в период с осени 2019 года по январь 2020 года владелица двух лошадей, пренебрегая принципами общественной морали и гуманного обращения с животными, игнорировала потребности лошадей в полнорационном корме, а также воде, движении, естественной активности, не обеспечивала оказание лошадям своевременной квалифицированной ветеринарной помощи, что способствовало у них развитию тяжелых болезненных состояний", - отмечают в пресс-службе судов.
https://ria.ru/20210105/loshadi-1588412660.html
https://ria.ru/20210316/zhivotnye-1601510277.html
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дзержинск (нижегородская область), происшествия

Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"

12:23 26.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛошадь пасется в Белогорском районе Крыма
Лошадь пасется в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Жительница нижегородского города Дзержинск предстанет перед судом за жестокое обращение с лошадьми, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Ранее местные СМИ сообщали, что в частной конюшне в городе Дзержинске лошади содержатся в грязных и сырых загонах, а кормят их гнилой картошкой. Возмущенные волонтеры назвали конюшню "лошадиным концлагерем" и потребовали изъять истощенных животных у хозяйки, которая зарабатывает тем, что катает детей на лошадях на городских праздниках. Полиция организовала проверку. Сама хозяйка лошадей говорила РИА Новости, что "не все так плохо, как рассказывают журналисты и волонтеры".
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В отношении жительницы Дзержинска было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными из корыстных побуждений, повлекшем гибель или увечье. Максимальная санкция - пять лет лишения свободы.
"Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд", - говорится в сообщении.
"По версии органов предварительного следствия, в период с осени 2019 года по январь 2020 года владелица двух лошадей, пренебрегая принципами общественной морали и гуманного обращения с животными, игнорировала потребности лошадей в полнорационном корме, а также воде, движении, естественной активности, не обеспечивала оказание лошадям своевременной квалифицированной ветеринарной помощи, что способствовало у них развитию тяжелых болезненных состояний", - отмечают в пресс-службе судов.
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