https://ria.ru/20210326/lekarstva-1603039021.html
В Татарстане завели дело из-за проблем с препаратами для детей со СМА
В Татарстане завели дело из-за проблем с препаратами для детей со СМА
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за того, что детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Татарстане не обеспечили необходимыми... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:54
2021-03-26T18:54
2021-03-26T18:54
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за того, что детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Татарстане не обеспечили необходимыми препаратами, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по республике.В начале марта перед зданием правительства Татарстана родители детей, страдающих СМА, провели пикет, отметив, что необходимое лекарство - "Спинразу" - не получали более полугода. До этого года обеспечение лекарствами этой категории детей осуществлялось из региональных бюджетов.Указом президента РФ в январе этого года был создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра". Предусматривается обеспечение таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе лекарственным препаратом "Спинраза" (Нусинерсен) за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников."По факту непредоставления лекарственных средств возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства, отказавшись раскрывать подробности дела.Ранее минздрав Татарстана сообщал, что направил заявку в федеральный центр на обеспечение детей годовым запасом лекарства, заявка была одобрена Минздравом РФ в полном объеме, препараты для лечения пациентов в республику и другие регионы должны поступить в начале апреля.По данным регионального минздрава, в настоящее время в Татарстане проживают 28 детей со спинальной мышечной атрофией. Одна ампула "Спинразы" стоит порядка 5,6 миллиона рублей, на лечение одного ребенка в год необходимо примерно 35 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210310/prokuratura-1600673581.html
https://ria.ru/20210322/lekarstvo-1602342387.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за того, что детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Татарстане
не обеспечили необходимыми препаратами, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК
РФ по республике.
В начале марта перед зданием правительства Татарстана родители детей, страдающих СМА, провели пикет, отметив, что необходимое лекарство - "Спинразу" - не получали более полугода. До этого года обеспечение лекарствами этой категории детей осуществлялось из региональных бюджетов.
Указом президента РФ в январе этого года был создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра". Предусматривается обеспечение таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе лекарственным препаратом "Спинраза" (Нусинерсен) за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников.
"По факту непредоставления лекарственных средств возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства, отказавшись раскрывать подробности дела.
Ранее минздрав Татарстана сообщал, что направил заявку в федеральный центр на обеспечение детей годовым запасом лекарства, заявка была одобрена Минздравом РФ в полном объеме, препараты для лечения пациентов в республику и другие регионы должны поступить в начале апреля.
По данным регионального минздрава, в настоящее время в Татарстане проживают 28 детей со спинальной мышечной атрофией. Одна ампула "Спинразы" стоит порядка 5,6 миллиона рублей, на лечение одного ребенка в год необходимо примерно 35 миллионов рублей.