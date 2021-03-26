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Путин рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии
Путин рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии
Президент России Владимир Путин рассказал историю бывшего коллеги, который умер от коронавируса в Латвии. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:41
2021-03-26T18:00
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общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал историю бывшего коллеги, который умер от коронавируса в Латвии.По словам Путина, когда его знакомый заболел, выяснилось, что в "главном латвийском инфекционном центре" не было даже магнитно-резонансного томографа."Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет", — рассказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".Он отметил, что его знакомого предложили привезти в Москву, "сделали все, чтобы вывезти его", но не смогли.
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“Лекарств нет” – Путин рассказал о низком уровне здравоохранения Латвии
“Лекарств нет” – Путин рассказал о низком уровне здравоохранения Латвии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, москва, латвия, общество

Путин рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии

15:41 26.03.2021 (обновлено: 18:00 26.03.2021)
 
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал историю бывшего коллеги, который умер от коронавируса в Латвии.
По словам Путина, когда его знакомый заболел, выяснилось, что в "главном латвийском инфекционном центре" не было даже магнитно-резонансного томографа.
"Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет", — рассказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".
Он отметил, что его знакомого предложили привезти в Москву, "сделали все, чтобы вывезти его", но не смогли.
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