https://ria.ru/20210326/latviya-1602996646.html

Путин рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии

Путин рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии

Президент России Владимир Путин рассказал историю бывшего коллеги, который умер от коронавируса в Латвии. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:41

2021-03-26T15:41

2021-03-26T18:00

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал историю бывшего коллеги, который умер от коронавируса в Латвии.По словам Путина, когда его знакомый заболел, выяснилось, что в "главном латвийском инфекционном центре" не было даже магнитно-резонансного томографа."Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет", — рассказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".Он отметил, что его знакомого предложили привезти в Москву, "сделали все, чтобы вывезти его", но не смогли.

https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601401534.html

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“Лекарств нет” – Путин рассказал о низком уровне здравоохранения Латвии “Лекарств нет” – Путин рассказал о низком уровне здравоохранения Латвии 2021-03-26T15:41 true PT0M59S

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