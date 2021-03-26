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Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
Чтобы подготовиться к краху рынка акций, прежде всего важно знать признаки, свидетельствующие о том, что он возможен в ближайшей перспективе. Есть несколько... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:17
2021-03-26T02:17
акции
teletrade
экономика
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Чтобы подготовиться к краху рынка акций, прежде всего важно знать признаки, свидетельствующие о том, что он возможен в ближайшей перспективе. Есть несколько сигналов, которые должны насторожить, хотя они очень размыты по времени и проявлениям, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.Прежде всего, о таком риске свидетельствует длительный рост фондовых индексов, если он значительно опережает рост экономики или соответствующих отраслей. У инвесторов это называется "перекупленность рынка". Сейчас отмечается "перекупленность" индексов, и все чаще говорят о том, что в скором будущем возможен обвал. Но в экономику закачиваются огромные деньги, которые препятствуют падению. Инвесторы понимают, что в случае прекращения финансовой помощи фондовый рынок может просесть, поэтому лучше вкладывать инвестиции на фондовом рынке в различные активы по отраслям, по степени их рискованности, срокам. Есть и специальные технологии защиты от рисков, о которых осведомлены специалисты, заключил Гойхман.
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акции, teletrade, экономика

Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций

02:17 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе московской биржи ММВБ-РТС
Сотрудник в офисе московской биржи ММВБ-РТС - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Чтобы подготовиться к краху рынка акций, прежде всего важно знать признаки, свидетельствующие о том, что он возможен в ближайшей перспективе. Есть несколько сигналов, которые должны насторожить, хотя они очень размыты по времени и проявлениям, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Прежде всего, о таком риске свидетельствует длительный рост фондовых индексов, если он значительно опережает рост экономики или соответствующих отраслей. У инвесторов это называется "перекупленность рынка".

"Еще один индикатор – "инверсия кривой доходности облигаций". Это ситуация, когда рыночная доходность гособлигаций с коротким сроком погашения (двухлетних), становится выше, чем у "длинных" бумаг (десятилетних). Это – сигнал того, что в течение ближайшего года-полутора в экономике произойдет спад, что может ударить и по ценам акций", - поясняет он.

Сейчас отмечается "перекупленность" индексов, и все чаще говорят о том, что в скором будущем возможен обвал. Но в экономику закачиваются огромные деньги, которые препятствуют падению. Инвесторы понимают, что в случае прекращения финансовой помощи фондовый рынок может просесть, поэтому лучше вкладывать инвестиции на фондовом рынке в различные активы по отраслям, по степени их рискованности, срокам. Есть и специальные технологии защиты от рисков, о которых осведомлены специалисты, заключил Гойхман.
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