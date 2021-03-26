https://ria.ru/20210326/krakh-1602908221.html

Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций

Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций

Чтобы подготовиться к краху рынка акций, прежде всего важно знать признаки, свидетельствующие о том, что он возможен в ближайшей перспективе. Есть несколько... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T02:17

2021-03-26T02:17

2021-03-26T02:17

акции

teletrade

экономика

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Чтобы подготовиться к краху рынка акций, прежде всего важно знать признаки, свидетельствующие о том, что он возможен в ближайшей перспективе. Есть несколько сигналов, которые должны насторожить, хотя они очень размыты по времени и проявлениям, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.Прежде всего, о таком риске свидетельствует длительный рост фондовых индексов, если он значительно опережает рост экономики или соответствующих отраслей. У инвесторов это называется "перекупленность рынка". Сейчас отмечается "перекупленность" индексов, и все чаще говорят о том, что в скором будущем возможен обвал. Но в экономику закачиваются огромные деньги, которые препятствуют падению. Инвесторы понимают, что в случае прекращения финансовой помощи фондовый рынок может просесть, поэтому лучше вкладывать инвестиции на фондовом рынке в различные активы по отраслям, по степени их рискованности, срокам. Есть и специальные технологии защиты от рисков, о которых осведомлены специалисты, заключил Гойхман.

https://ria.ru/20210312/bankrotstvo-1600863320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акции, teletrade, экономика