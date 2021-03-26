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Инфекционист призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Инфекционист призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
В России идет снижение заболеваемости коронавирусом, но цифры высокие, расслабляться рано, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:11
2021-03-26T20:11
распространение коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России идет снижение заболеваемости коронавирусом, но цифры высокие, расслабляться рано, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."Мы сейчас с вами видим некоторое снижение заболеваемости, что, безусловно, очень хорошо, но не надо забывать: пока все-таки еще цифры высокие и расслабляться рано", - сказал Чуланов в эфире "Вести FM".Он также выразил мнение, что "тенденция к снижению сохранится", а летом, скорее всего, картина по эпидемической ситуации будет более благоприятной. Он также не исключил подъем заболеваемости осенью. Прогноз зависит от большого количества факторов, в том числе от активности вакцинации, добавил Чуланов.
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Инфекционист призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

20:11 26.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России идет снижение заболеваемости коронавирусом, но цифры высокие, расслабляться рано, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"Мы сейчас с вами видим некоторое снижение заболеваемости, что, безусловно, очень хорошо, но не надо забывать: пока все-таки еще цифры высокие и расслабляться рано", - сказал Чуланов в эфире "Вести FM".
Он также выразил мнение, что "тенденция к снижению сохранится", а летом, скорее всего, картина по эпидемической ситуации будет более благоприятной. Он также не исключил подъем заболеваемости осенью. Прогноз зависит от большого количества факторов, в том числе от активности вакцинации, добавил Чуланов.
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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