https://ria.ru/20210326/koronavirus-1603050586.html
Инфекционист призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Инфекционист призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
В России идет снижение заболеваемости коронавирусом, но цифры высокие, расслабляться рано, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:11
2021-03-26T20:11
2021-03-26T20:11
распространение коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России идет снижение заболеваемости коронавирусом, но цифры высокие, расслабляться рано, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."Мы сейчас с вами видим некоторое снижение заболеваемости, что, безусловно, очень хорошо, но не надо забывать: пока все-таки еще цифры высокие и расслабляться рано", - сказал Чуланов в эфире "Вести FM".Он также выразил мнение, что "тенденция к снижению сохранится", а летом, скорее всего, картина по эпидемической ситуации будет более благоприятной. Он также не исключил подъем заболеваемости осенью. Прогноз зависит от большого количества факторов, в том числе от активности вакцинации, добавил Чуланов.
https://ria.ru/20210326/zarazhenie-1603000156.html
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество