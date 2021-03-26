https://ria.ru/20210326/koronavirus-1603028596.html

Ежесуточное число заражений COVID-19 в США возросло до 57 тысяч

Ежесуточное число заражений COVID-19 в США возросло до 57 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за последнюю неделю на 7% - в среднем до 57 тысяч в сутки, заявила в пятницу глава центра по контролю и... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:04

2021-03-26T18:04

2021-03-26T18:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за последнюю неделю на 7% - в среднем до 57 тысяч в сутки, заявила в пятницу глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски."Среднее число заражений за последнюю неделю возросло до 57 тысяч в сутки, что означает рост на 7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Среднее число случаев госпитализации составило 4700 в сутки, что также демонстрирует небольшой рост в сравнении с предыдущей неделей", - сказала Валенски в ходе брифинга, который транслировал телеканал CBS News.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30 миллионов, более 546 тысяч скончались. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, сша, в мире