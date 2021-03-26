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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/koronavirus-1603028596.html
Ежесуточное число заражений COVID-19 в США возросло до 57 тысяч
Ежесуточное число заражений COVID-19 в США возросло до 57 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за последнюю неделю на 7% - в среднем до 57 тысяч в сутки, заявила в пятницу глава центра по контролю и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:04
2021-03-26T18:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за последнюю неделю на 7% - в среднем до 57 тысяч в сутки, заявила в пятницу глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски."Среднее число заражений за последнюю неделю возросло до 57 тысяч в сутки, что означает рост на 7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Среднее число случаев госпитализации составило 4700 в сутки, что также демонстрирует небольшой рост в сравнении с предыдущей неделей", - сказала Валенски в ходе брифинга, который транслировал телеканал CBS News.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30 миллионов, более 546 тысяч скончались. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, сша, в мире

Ежесуточное число заражений COVID-19 в США возросло до 57 тысяч

18:04 26.03.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за последнюю неделю на 7% - в среднем до 57 тысяч в сутки, заявила в пятницу глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.
"Среднее число заражений за последнюю неделю возросло до 57 тысяч в сутки, что означает рост на 7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Среднее число случаев госпитализации составило 4700 в сутки, что также демонстрирует небольшой рост в сравнении с предыдущей неделей", - сказала Валенски в ходе брифинга, который транслировал телеканал CBS News.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30 миллионов, более 546 тысяч скончались. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоУниверситет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
 
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