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В Москве выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 из регионов РФ за сутки выявлено в Москве (1813), Санкт-Петербурге (782) и Подмосковье (559), сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:13
2021-03-26T11:13
2021-03-26T11:13
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еврейская автономная область
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 из регионов РФ за сутки выявлено в Москве (1813), Санкт-Петербурге (782) и Подмосковье (559), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1813, 2. Санкт-Петербург - 782, 3. Московская область - 559", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Туве - по 2, в Ненецком автономном округе - 1.
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