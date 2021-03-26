https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602938163.html

В Москве выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 из регионов РФ за сутки выявлено в Москве (1813), Санкт-Петербурге (782) и Подмосковье (559), сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:13

2021-03-26T11:13

2021-03-26T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 из регионов РФ за сутки выявлено в Москве (1813), Санкт-Петербурге (782) и Подмосковье (559), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1813, 2. Санкт-Петербург - 782, 3. Московская область - 559", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Туве - по 2, в Ненецком автономном округе - 1.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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