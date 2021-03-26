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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602937724.html
В России за сутки умерли 405 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 405 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 405 смертей с COVID-19, за все время - 97 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:12
2021-03-26T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 405 смертей с COVID-19, за все время - 97 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 405 смертей... За весь период по России умерло 97 017 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 36, Ростовской области - 20.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 405 пациентов с COVID-19

11:12 26.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 405 смертей с COVID-19, за все время - 97 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 405 смертей... За весь период по России умерло 97 017 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 36, Ростовской области - 20.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваРостовская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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