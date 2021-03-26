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В России выявили 9167 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9167 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 9167, до 4 501 859, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:11
2021-03-26T11:11
2021-03-26T12:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 9167, до 4 501 859, сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9221 заболевшем. Темп прироста составил 0,2 процента.Умерли 405 человек, выздоровели 10 880. За время пандемии в стране скончались 97 017 пациентов, из больниц выписали более 4,1 миллиона переболевших.Среди лидеров по заболеваемости в количественном выражении Москва — 1813 (1787 днем ранее), Санкт-Петербург (782), Подмосковье (559). Внизу списка Тыва, Чукотка, Еврейская автономная область — по два заразившихся, а также Ненецкий автономный округ, где зарегистрировали один случай.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 124,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 125,5 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия , Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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