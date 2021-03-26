https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602912329.html

Столичные власти рассказали, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19

Столичные власти рассказали, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19

Порядка 44 процентов жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T06:03

2021-03-26T06:03

2021-03-26T08:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Порядка 44 процентов жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По словам чиновницы, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти миллион человек, и около 80 процентов из них уже получили вторую дозу.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. Глава кабмина отметил, что самый сложный период пандемии коронавируса пройден. С начала пандемии COVID-19 заболели 4 492 692 россиянина. Темп прироста новых случаев заражения составляют 0,21 процента.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество