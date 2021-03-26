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Распространение коронавируса
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Столичные власти рассказали, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19
Столичные власти рассказали, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19
Порядка 44 процентов жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T06:03
2021-03-26T08:40
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Порядка 44 процентов жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По словам чиновницы, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти миллион человек, и около 80 процентов из них уже получили вторую дозу.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. Глава кабмина отметил, что самый сложный период пандемии коронавируса пройден. С начала пандемии COVID-19 заболели 4 492 692 россиянина. Темп прироста новых случаев заражения составляют 0,21 процента.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Столичные власти рассказали, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19

06:03 26.03.2021 (обновлено: 08:40 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры на остановке в Москве
Пассажиры на остановке в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Порядка 44 процентов жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44 процента москвичей. Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями", — рассказала она.

По словам чиновницы, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти миллион человек, и около 80 процентов из них уже получили вторую дозу.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. Глава кабмина отметил, что самый сложный период пандемии коронавируса пройден.
С начала пандемии COVID-19 заболели 4 492 692 россиянина. Темп прироста новых случаев заражения составляют 0,21 процента.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
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