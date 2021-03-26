https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602912329.html
Столичные власти рассказали, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19
Столичные власти рассказали, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19
Порядка 44 процентов жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T06:03
2021-03-26T06:03
2021-03-26T08:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602282306_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_9ae2556f70b5c3c68acfbbe0ed4d141c.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Порядка 44 процентов жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По словам чиновницы, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти миллион человек, и около 80 процентов из них уже получили вторую дозу.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. Глава кабмина отметил, что самый сложный период пандемии коронавируса пройден. С начала пандемии COVID-19 заболели 4 492 692 россиянина. Темп прироста новых случаев заражения составляют 0,21 процента.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602282306_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d74aa014a996bf9cc2f005cdd7cf76f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество