https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602896333.html

Анастасия Ракова: почти каждый второй привитый от COVID — старше 60 лет

Анастасия Ракова: почти каждый второй привитый от COVID — старше 60 лет

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости рассказала, почему власти столицы ставят перед собой задачу... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:00

2021-03-26T10:00

2021-03-26T10:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

интервью

европейский медицинский центр

анастасия ракова

ржд

москва

общество

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости рассказала, почему власти столицы ставят перед собой задачу вакцинировать пожилых москвичей, какие для этого в городе созданы условия и возможности, как пожилые переносят вакцинацию, а также какова доля госпитализированных пенсионеров. Кроме того, заммэра рассказала, сколько процентов горожан имеют иммунитет к коронавирусу, и сколько пожилых людей заболели после вакцинации от COVID-19. Беседовала Маргарита Булгакова.– Недавно в Москве отменили обязательный домашний режим для горожан старше 65 лет. При этом пожилые люди по-прежнему находятся в группе риска по коронавирусу. Что позволило принять такое решение и отменить обязательный домашний режим?С прошлого марта с небольшим летним перерывом длился домашний режим для жителей старшего возраста. Конечно, это внесло серьезные коррективы в жизнь людей: невозможность видеться с родными и близкими, принимать участие в общественных мероприятиях, посещать культурные и торговые места. При этом, конечно же, пожилые люди действительно переносят коронавирус в разы тяжелее, чем представители более молодых возрастных групп. К счастью, к настоящему моменту мы располагаем необходимым средством защиты. Ограничения сняты неслучайно именно сейчас, когда у нас имеются широкие возможности по вакцинации населения из группы риска.– Какова на сегодняшний день доля госпитализированных пенсионеров в общей статистике?– Показатели заболеваемости в Москве остаются на значимом уровне, хотя по сравнению с декабрем и заметно снижение. Ни для кого не является секретом, что в силу своего возраста пожилые горожане по-прежнему находятся в группе риска по коронавирусу, и для них ковид особенно опасен. В объеме госпитализаций (за последнюю неделю 600-750 человек ежедневно) наиболее значимую долю составляют пациенты старше 60 лет. Причем по сравнению с началом марта, когда их доля составляла 66%, к настоящему моменту этот показатель вырос до 75%.– Какой процент москвичей привит от коронавируса? Можно ли говорить о формировании значительной иммунной прослойки? А в структуре жителей старше 60 лет?– Всего в Москве первым компонентом вакцины привит почти миллион человек, и около 80% из них уже привито вторым. Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей. Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями.Мы не проводили измерение уровня иммунитета в отдельных возрастных группах. Но принимая в расчет то, что пожилые люди дольше всех находились в домашнем режиме, и учитывая, что в общем регистре всех заболевших коронавирусом они составляет примерно четверть, – есть определенные основания предполагать, что иммунная прослойка в этой группе сформировалась в меньшем объеме.Именно поэтому для них так важна своевременная вакцинация. Почти половина от всех вакцинированных в Москве – это как раз горожане старше 60 лет. Их доля составляет более 42%. То есть почти каждый второй из сделавших прививку в столице – старше 60. Это правильная тенденция, но для персональной защиты каждого пожилого человека и формирования коллективного иммунитета этого явно недостаточно.– Почему вакцинировать именно людей старше 60 лет – основная задача на сегодняшний день?– Именно пожилые люди в первую очередь находятся в группе риска по коронавирусу. Они тяжелее переносят само заболевание, для них выше риск не справиться с его осложнениями, выше риск летального исхода. Поэтому нам так важно обезопасить от заражения именно их.Вакцинация пожилых людей началась в нашем городе 28 декабря. Из всех горожан в возрасте 60+, у которых после вакцинации вторым компонентом прививки прошло более 14 дней, заболело всего менее одной десятой процента.Более того, мы проанализировали все кейсы людей старше 60 лет, заболевших после прививки, и сравнили, как протекает заболевание. У вакцинированных людей заболевание коронавирусом чаще проходит или без симптомов, или в легкой форме, таких более 74%. А заболевание у невакцинированных пожилых людей протекает тяжелее: без симптомов или в легкой форме переносят только 24%, то есть в три раза меньше человек.Таким образом, даже те, кто заболел после прививки, все равно переносят болезнь иначе, гораздо легче – в легкой форме или вообще без симптомов.– Какие на сегодня есть возможности для вакцинации в Москве?– Мы создали широкую сеть прививочных пунктов и ряд других возможностей. Сейчас записаться на прививку препаратом "Спутник V" можно в один из 100 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, причем записаться можно различными способами. Также в Москве работают мобильные бригады вакцинации на базе торговых центров и других городских объектов, где можно вакцинироваться вообще без записи. Для тех, кто привык взаимодействовать с частной медициной, возможность привиться есть и в коммерческих медклиниках. Мы постоянно наращиваем взаимодействие: мы уже заключили соглашения с 108 частными медорганизациями, а в 83 вакцинация уже проходит полным ходом. Например, в таких клиниках, как "Медси", "Европейский медицинский центр", "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор", "Поликлиника 101", "РЖД", "К+31" и другие.Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут – это наблюдение после прививки.Мы активно работаем не только над тем, чтобы пройти вакцинацию в Москве было удобно, но и над информированием москвичей старшего возраста. Всем горожанам старше 60 мы разослали смс-сообщения и письма по электронной почте с приглашением. Кроме того, когда в торговых центрах начинают работу новые выездные бригады вакцинации, тем, кто живет рядом, приходит смс-рассылка.На этом мы не остановились и решили, что для старшего поколения особую роль играет персональное информирование. На этой неделе социальные работники вышли к тем москвичам старшего возраста, кто еще не получил прививку, чтобы рассказать о важности вакцинации и помочь записаться в поликлинику.– Как пожилые переносят вакцинацию? Есть ли какие-то отличия, характерные именно для этого возраста?– Мы провели большую кампанию по вакцинации проживающих в домах престарелых и провакцинировали свыше 10,6 тысячи человек. Это 96% от тех, у кого отсутствуют медицинские противопоказания.Наблюдение за вакцинированными показывает, что после введения препарата не возникает серьезных нежелательных явлений. Побочные эффекты отмечали только 3,5% привитых старше 60 лет.В целом, самыми распространенными симптомами являются незначительное повышение температуры и реакция в месте инъекции (например, небольшое покраснение). Причем у пожилых людей температура поднималась на 30% реже, чем у более молодых.– Включат ли вакцину от ковида в календарь прививок?– Эксперты полагают, что коронавирусная инфекция, а значит, и защита от нее, так или иначе станут частью нашей реальности. Прививка от коронавируса уже на федеральном уровне внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кстати, в этом документе уже в первой строчке указано, что к приоритету 1-го уровня, то есть те, кто в первую очередь нуждается в прививке, относятся люди старше 60 лет.

https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602836557.html

https://ria.ru/20210325/period-1602762067.html

https://ria.ru/20210325/reabilitatsiya-1602812239.html

https://ria.ru/20210324/onkobolnye-1602668569.html

https://ria.ru/20210312/koronavirus-1601031771.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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