https://ria.ru/20210326/konkurs-1602999038.html

Путин напомнил об идее проводить конкурс "Учитель года" как реалити-шоу

Путин напомнил об идее проводить конкурс "Учитель года" как реалити-шоу

Президент России Владимир Путин напомнил сотрудникам своей администрации об идее сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу, отметив, что пока идея так и... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:49

2021-03-26T15:49

2021-03-26T15:49

владимир путин

учитель года россии

образование - общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил сотрудникам своей администрации об идее сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу, отметив, что пока идея так и осталась на уровне предложения.На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" участник конкурса "Учитель будущего", директор школы №14 Владивостока Максим Кильчевский обратился к президенту с просьбой поддержать расширение конкурса и добавить номинацию для управленцев - директоров и их заместителей."Я хочу вас поздравить с вашим карьерным ростом, 27 лет, вы совсем молодой человек еще и уже такой бюрократ большой, карьерюга можно сказать. А если серьезно, то это, конечно, хороший очень старт жизненный", - ответил Путин.Президент отметил, что хотел бы изменить конкурс "Учитель года", добавив, что его можно делать как реалити-шоу в течение всего года. Он также поддержал идею Кильчевского по поводу расширения конкурса.Путин также поинтересовался материальным состоянием и оборудованием школы, директором которой является Кильчевский. Тот отметил, что ремонт выполняется, школа оборудована всем необходимым."Молодец, Максим, ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутки, я серьезно говорю. И тем не менее, я попрошу губернатора и попрошу правительство, министерство просвещения доложить, как можно дополнительно поддержать вас как молодого руководителя, и вашу школу", - пообещал президент.В ходе заседания Путин также пообщался и с юной исполнительницей народных песен из Благовещенска Елизаветой Долженковой. Ее песня о России во время выступления в Артеке в прошлом году так растрогала главу государства, что тогда он признавался, что с удовольствием "обнял и расцеловал" бы ее, если бы она была не на сцене, а рядом с ним. Девушка, рассказавшая о своих творческих достижениях, напомнила президенту о его словах."Действительно, у меня такой порыв был, вас обнять, но я робею, вы-то уже большая, взрослая девушка. Поэтому я хочу пожелать вам успеха от души, искренне", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210202/uchitel-1595657092.html

https://ria.ru/20210323/zarplata-1602422621.html

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владимир путин, учитель года россии, образование - общество