https://ria.ru/20210326/kodirovanie-1602835843.html

"Если выпьешь — умрешь": кодирование — это обман?

"Если выпьешь — умрешь": кодирование — это обман?

"Если вы перестали пить — это еще не значит, что вы больше не алкоголик". Что такое кодирование, правда ли это не научно и существует ли ген алкоголизма. Управляемая кома, терапия электротоком и рефлекс Павлова: как лечили от алкоголизма в СССР. Что современная наука считает зависимостью? Рассказывает психиатр-нарколог Марат Агинян.

2021-03-26T12:00

2021-03-26T12:00

2021-03-26T12:11

не верю!

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"Если выпьешь — умрешь": кодирование — это обман? "Если вы перестали пить - это еще не значит, что вы больше не алкоголик". Что такое кодирование, правда ли это не научно и существует ли ген алкоголизма. Управляемая кома, терапия электротоком и рефлекс Павлова: как лечили от алкоголизма в СССР. Что современная наука считает зависимостью и как с ней бороться рассказывает нарколог Марат Агинян. audio/mpeg

"Если выпьешь — умрешь": кодирование — это обман? "Если вы перестали пить - это еще не значит, что вы больше не алкоголик". Что такое кодирование, правда ли это не научно и существует ли ген алкоголизма. Управляемая кома, терапия электротоком и рефлекс Павлова: как лечили от алкоголизма в СССР. Что современная наука считает зависимостью и как с ней бороться рассказывает нарколог Марат Агинян. audio/mpeg

О логике кодирования, трех фундаментальных уровнях зависимости и научных методах ее лечения рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.Об истории вытрезвителей и борьбы государства с пьянством мы рассказывали в эпизоде: "Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей.2:55 Кто придумал кодирование и как пытались лечить пьянство в прошлом веке. Среди закодировавшихся доля бросивших пить больше?9:34 Препараты, аппараты и внушение: три основных типа кодирования. 25-ый кадр, влияние на магнитные поля мозга и другие "шаманские" методы.14:59 Рефлекс Павлова, магнитные поля, электросудорожная терапия и управляемая кома: какие методы борьбы с алкоголизмом пробовали на заре наркологии в Советском Союзе.20:26 "Вместо того, чтобы решать проблему - человек получает "волшебный" укол и считает дни до момента, когда можно будет набухаться". 21:42 Существует ли "ген алкоголика" и почему не стоит называть зависимостью переедание или тягу к сексу/порно. 24:00 Существует ли ген "алкоголика"?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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