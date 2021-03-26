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КС Армении счел уголовное преследование Кочаряна неконституционным
КС Армении счел уголовное преследование Кочаряна неконституционным
Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью УК "свержение конституционного строя", по которой судят экс-президента страны Роберта РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:13
2021-03-26T17:44
роберт кочарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 мар – РИА Новости. Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью УК "свержение конституционного строя", по которой судят экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова."КС Армении признал антиконституционной статью о свержении конституционного строя. Решение КС означает, что уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" должно быть прекращено", - сказала Саакова.Она отметила, что Кочарян обвиняется и по другой статье на основании жалобы предпринимательницы Сильвы Амбарцумян.Согласно материалам дела, ранее опубликованном на портале судебной информации datalex.am, на основании этой жалобы Кочарян обвиняется в том, что использовал свои должностные полномочия, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама Амбарцумян, по данным следствия, при посредничестве главы Второго армянского телеканала Самвела Майрапетяна&nbsp;якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка 3 миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка 1 миллиона долларов. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Кочарян и один из судей первой инстанции оспорили статью "свержение конституционного строя" в Конституционном суде.
https://ria.ru/20210325/armeniya-1602777634.html
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роберт кочарян, армения, в мире

КС Армении счел уголовное преследование Кочаряна неконституционным

17:13 26.03.2021 (обновлено: 17:44 26.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян в суде общей юрисдикции Шенгавитского района в Ереване
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде общей юрисдикции Шенгавитского района в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 26 мар – РИА Новости. Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью УК "свержение конституционного строя", по которой судят экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова.
"КС Армении признал антиконституционной статью о свержении конституционного строя. Решение КС означает, что уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" должно быть прекращено", - сказала Саакова.
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Она отметила, что Кочарян обвиняется и по другой статье на основании жалобы предпринимательницы Сильвы Амбарцумян.
Согласно материалам дела, ранее опубликованном на портале судебной информации datalex.am, на основании этой жалобы Кочарян обвиняется в том, что использовал свои должностные полномочия, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама Амбарцумян, по данным следствия, при посредничестве главы Второго армянского телеканала Самвела Майрапетяна якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка 3 миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка 1 миллиона долларов. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.
Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Кочарян и один из судей первой инстанции оспорили статью "свержение конституционного строя" в Конституционном суде.
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