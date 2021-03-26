https://ria.ru/20210326/kocharyan-1603016949.html
КС Армении счел уголовное преследование Кочаряна неконституционным
КС Армении счел уголовное преследование Кочаряна неконституционным
Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью УК "свержение конституционного строя", по которой судят экс-президента страны Роберта РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:13
2021-03-26T17:13
2021-03-26T17:44
роберт кочарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 мар – РИА Новости. Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью УК "свержение конституционного строя", по которой судят экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова."КС Армении признал антиконституционной статью о свержении конституционного строя. Решение КС означает, что уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" должно быть прекращено", - сказала Саакова.Она отметила, что Кочарян обвиняется и по другой статье на основании жалобы предпринимательницы Сильвы Амбарцумян.Согласно материалам дела, ранее опубликованном на портале судебной информации datalex.am, на основании этой жалобы Кочарян обвиняется в том, что использовал свои должностные полномочия, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама Амбарцумян, по данным следствия, при посредничестве главы Второго армянского телеканала Самвела Майрапетяна якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка 3 миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка 1 миллиона долларов. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Кочарян и один из судей первой инстанции оспорили статью "свержение конституционного строя" в Конституционном суде.
https://ria.ru/20210325/armeniya-1602777634.html
https://ria.ru/20210304/kocharyan-1599900542.html
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роберт кочарян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 26 мар – РИА Новости.
Конституционный суд Армении
признал противоречащей основному закону статью УК "свержение конституционного строя", по которой судят экс-президента страны Роберта Кочаряна
, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова.
"КС Армении признал антиконституционной статью о свержении конституционного строя. Решение КС означает, что уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" должно быть прекращено", - сказала Саакова.
Она отметила, что Кочарян обвиняется и по другой статье на основании жалобы предпринимательницы Сильвы Амбарцумян.
Согласно материалам дела, ранее опубликованном на портале судебной информации datalex.am, на основании этой жалобы Кочарян обвиняется в том, что использовал свои должностные полномочия, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама Амбарцумян, по данным следствия, при посредничестве главы Второго армянского телеканала Самвела Майрапетяна якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка 3 миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка 1 миллиона долларов. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.
Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров
, экс-глава минобороны Сейран Оганян
и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Кочарян и один из судей первой инстанции оспорили статью "свержение конституционного строя" в Конституционном суде.