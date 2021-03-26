https://ria.ru/20210326/kndr-1602911317.html

В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации

В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что в четверг Северная Корея провела пуски ракет новой модификации, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T04:44

2021-03-26T04:44

2021-03-26T12:19

нобуо киси

кндр (северная корея)

япония

в мире

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ТОКИО, 26 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что в четверг Северная Корея провела пуски ракет новой модификации, сообщило агентство Киодо.Министр высказал намерение "обеспечить мир и безопасность, приведя систему противоракетной обороны в должное состояние".В четверг в 7.06 (01.06 мск) Северная Корея из района населенного пункта Сондок, который находится в провинции Хамгён-Намдо на востоке страны, провела два пуска баллистических ракет. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесли урона воздушным и морским судам. Дальность полета оценивается в 450 километров, высота – до 100 километров. Япония заявила решительный протест, указав, что пуски угрожают миру и безопасности страны и региона и являются нарушением резолюций СБ ООН. В связи с пусками ракет в четверг состоялись консультации по телефону между высокопоставленными чиновниками МИД и министерства обороны Японии с их коллегами в США.Последнее крупное ракетное испытание КНДР, о котором было известно, прошло 14 апреля прошлого года, когда несколько крылатых ракет класса "земля-море" были выпущены из ее восточного прибрежного города Мунчхон в провинции Канвондо и пролетели около 150 километров.

https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602886855.html

кндр (северная корея)

япония

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нобуо киси, кндр (северная корея), япония, в мире