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В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что в четверг Северная Корея провела пуски ракет новой модификации, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T04:44
2021-03-26T12:19
нобуо киси
кндр (северная корея)
япония
в мире
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ТОКИО, 26 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что в четверг Северная Корея провела пуски ракет новой модификации, сообщило агентство Киодо.Министр высказал намерение "обеспечить мир и безопасность, приведя систему противоракетной обороны в должное состояние".В четверг в 7.06 (01.06 мск) Северная Корея из района населенного пункта Сондок, который находится в провинции Хамгён-Намдо на востоке страны, провела два пуска баллистических ракет. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесли урона воздушным и морским судам. Дальность полета оценивается в 450 километров, высота – до 100 километров. Япония заявила решительный протест, указав, что пуски угрожают миру и безопасности страны и региона и являются нарушением резолюций СБ ООН. В связи с пусками ракет в четверг состоялись консультации по телефону между высокопоставленными чиновниками МИД и министерства обороны Японии с их коллегами в США.Последнее крупное ракетное испытание КНДР, о котором было известно, прошло 14 апреля прошлого года, когда несколько крылатых ракет класса "земля-море" были выпущены из ее восточного прибрежного города Мунчхон в провинции Канвондо и пролетели около 150 километров.
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нобуо киси, кндр (северная корея), япония, в мире

В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации

04:44 26.03.2021 (обновлено: 12:19 26.03.2021)
 
© REUTERS / KCNAЗапуск новой тактической ракеты в КНДР
Запуск новой тактической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / KCNA
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ТОКИО, 26 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что в четверг Северная Корея провела пуски ракет новой модификации, сообщило агентство Киодо.
"Это новая модификация баллистической ракеты, пуски которой до сих пор не проводились. Пуски были произведены с подвижного ракетного комплекса такого же типа, как представленный на военном параде в Северной Корее в январе", - сказал министр. Он подчеркнул, что сейчас идет анализ того, какие ракеты были выпущены.
Министр высказал намерение "обеспечить мир и безопасность, приведя систему противоракетной обороны в должное состояние".
В четверг в 7.06 (01.06 мск) Северная Корея из района населенного пункта Сондок, который находится в провинции Хамгён-Намдо на востоке страны, провела два пуска баллистических ракет. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесли урона воздушным и морским судам. Дальность полета оценивается в 450 километров, высота – до 100 километров. Япония заявила решительный протест, указав, что пуски угрожают миру и безопасности страны и региона и являются нарушением резолюций СБ ООН. В связи с пусками ракет в четверг состоялись консультации по телефону между высокопоставленными чиновниками МИД и министерства обороны Японии с их коллегами в США.
Последнее крупное ракетное испытание КНДР, о котором было известно, прошло 14 апреля прошлого года, когда несколько крылатых ракет класса "земля-море" были выпущены из ее восточного прибрежного города Мунчхон в провинции Канвондо и пролетели около 150 километров.
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Нобуо КисиКНДР (Северная Корея)ЯпонияВ мире
 
 
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