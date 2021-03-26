https://ria.ru/20210326/kndr-1602902881.html
СМИ: в КНДР рассказали об испытании новой тактической ракеты
СМИ: в КНДР рассказали об испытании новой тактической ракеты
Власти КНДР заявили, что испытывали в четверг новую тактическую управляемую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:31
2021-03-26T00:31
2021-03-26T12:18
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602951354_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_27d0787d8f96f7e61ad152497f0a3126.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти КНДР заявили, что испытывали в четверг новую тактическую управляемую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Сообщатся, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями.Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602886855.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602951354_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_bcb41b80482faaae3d45a78b906058a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, кндр (северная корея), в мире