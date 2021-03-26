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СМИ: в КНДР рассказали об испытании новой тактической ракеты
СМИ: в КНДР рассказали об испытании новой тактической ракеты
Власти КНДР заявили, что испытывали в четверг новую тактическую управляемую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:31
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ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти КНДР заявили, что испытывали в четверг новую тактическую управляемую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Сообщатся, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями.Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире

СМИ: в КНДР рассказали об испытании новой тактической ракеты

00:31 26.03.2021 (обновлено: 12:18 26.03.2021)
 
© REUTERS / KCNAЗапуск новой тактической ракеты в КНДР
Запуск новой тактической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / KCNA
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти КНДР заявили, что испытывали в четверг новую тактическую управляемую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
Сообщатся, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 21:11
Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН
Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
 
Ким Чен ЫнКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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