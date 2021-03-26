https://ria.ru/20210326/kndr-1602902881.html

СМИ: в КНДР рассказали об испытании новой тактической ракеты

СМИ: в КНДР рассказали об испытании новой тактической ракеты

Власти КНДР заявили, что испытывали в четверг новую тактическую управляемую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T00:31

2021-03-26T00:31

2021-03-26T12:18

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти КНДР заявили, что испытывали в четверг новую тактическую управляемую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Сообщатся, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями.Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602886855.html

кндр (северная корея)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким чен ын, кндр (северная корея), в мире