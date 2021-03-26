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Туризм
https://ria.ru/20210326/keshbek-1603065845.html
Чернышенко назвал сроки запуска туристического кэшбека для молодежи
Чернышенко назвал сроки запуска туристического кэшбека для молодежи
Программа поддержки молодежного туризма по России с частичной компенсацией средств на турпутевки может быть запущена этим летом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T23:03
2021-03-26T23:03
туризм
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Программа поддержки молодежного туризма по России с частичной компенсацией средств на турпутевки может быть запущена этим летом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели РИА Новости в его пресс-службе.Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" поручил ранее правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов, в частности, предусмотреть для них круглогодичный "щадящий" тариф."Стимулирование направлений внутреннего туризма, в том числе возмещение части стоимости оплаченной туруслуги для граждан, включено в мероприятия разрабатываемого правительством национального проекта в сфере туризма", - сказал Чернышенко."Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году", - добавил вице-премьер.
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дмитрий чернышенко, владимир путин

Чернышенко назвал сроки запуска туристического кэшбека для молодежи

23:03 26.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Программа поддержки молодежного туризма по России с частичной компенсацией средств на турпутевки может быть запущена этим летом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели РИА Новости в его пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" поручил ранее правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов, в частности, предусмотреть для них круглогодичный "щадящий" тариф.
"Стимулирование направлений внутреннего туризма, в том числе возмещение части стоимости оплаченной туруслуги для граждан, включено в мероприятия разрабатываемого правительством национального проекта в сфере туризма", - сказал Чернышенко.
"Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году", - добавил вице-премьер.
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26 августа 2020, 08:00Туризм
На что россияне потратили 500 миллионов: самые интересные туры по кэшбеку
 
ТуризмДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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