Чернышенко назвал сроки запуска туристического кэшбека для молодежи
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Программа поддержки молодежного туризма по России с частичной компенсацией средств на турпутевки может быть запущена этим летом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели РИА Новости в его пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" поручил ранее правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов, в частности, предусмотреть для них круглогодичный "щадящий" тариф.
"Стимулирование направлений внутреннего туризма, в том числе возмещение части стоимости оплаченной туруслуги для граждан, включено в мероприятия разрабатываемого правительством национального проекта в сфере туризма", - сказал Чернышенко.
"Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году", - добавил вице-премьер.
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