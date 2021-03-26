https://ria.ru/20210326/keshbek-1603065845.html

Чернышенко назвал сроки запуска туристического кэшбека для молодежи

Чернышенко назвал сроки запуска туристического кэшбека для молодежи

Программа поддержки молодежного туризма по России с частичной компенсацией средств на турпутевки может быть запущена этим летом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T23:03

2021-03-26T23:03

2021-03-26T23:03

туризм

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Программа поддержки молодежного туризма по России с частичной компенсацией средств на турпутевки может быть запущена этим летом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели РИА Новости в его пресс-службе.Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" поручил ранее правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов, в частности, предусмотреть для них круглогодичный "щадящий" тариф."Стимулирование направлений внутреннего туризма, в том числе возмещение части стоимости оплаченной туруслуги для граждан, включено в мероприятия разрабатываемого правительством национального проекта в сфере туризма", - сказал Чернышенко."Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20200826/keshbek-1576303698.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, владимир путин