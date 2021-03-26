https://ria.ru/20210326/keshbek-1602995323.html

Путин предложил расширить туристический кэшбек для школьников и студентов

Путин предложил расширить туристический кэшбек для школьников и студентов

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:36

2021-03-26T15:36

2021-03-26T16:06

туризм

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов."Первое, что нужно сделать – расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий – так его назовем – кешбэк действовал круглый год", — отметил президент на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".Он также подчеркнул, что для этих категорий кешбэк нужно увеличить.Глава государства назвал неправильным то обстоятельство, что предложение не действует в период каникул.В марте стартовал третий этап программы внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Россияне могут вернуть до 20 процентов расходов, максимальная сумма кешбэка составит до 20 тысяч рублей. Такая опция будет действовать до 30 июня.

https://ria.ru/20210318/keshbek-1601856892.html

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2021

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владимир путин, общество