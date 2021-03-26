https://ria.ru/20210326/keshbek-1602995323.html
Путин предложил расширить туристический кэшбек для школьников и студентов
Путин предложил расширить туристический кэшбек для школьников и студентов
Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:36
2021-03-26T15:36
2021-03-26T16:06
туризм
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов."Первое, что нужно сделать – расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий – так его назовем – кешбэк действовал круглый год", — отметил президент на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".Он также подчеркнул, что для этих категорий кешбэк нужно увеличить.Глава государства назвал неправильным то обстоятельство, что предложение не действует в период каникул.В марте стартовал третий этап программы внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Россияне могут вернуть до 20 процентов расходов, максимальная сумма кешбэка составит до 20 тысяч рублей. Такая опция будет действовать до 30 июня.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин
поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов.
"Первое, что нужно сделать – расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий – так его назовем – кешбэк действовал круглый год", — отметил президент на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".
Он также подчеркнул, что для этих категорий кешбэк нужно увеличить.
Глава государства назвал неправильным то обстоятельство, что предложение не действует в период каникул.
В марте стартовал третий этап программы внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Россияне могут вернуть до 20 процентов расходов, максимальная сумма кешбэка составит до 20 тысяч рублей. Такая опция будет действовать до 30 июня.