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Авария в Суэцком канале вызвала взлет цен на морские грузоперевозки
Авария в Суэцком канале вызвала взлет цен на морские грузоперевозки
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, заблокировал проход судам с грузом на сумму 10 миллиардов долларов, что уже привело к взлету цен на... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:34
2021-03-26T10:34
суэцкий канал
ближний восток
европа
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, заблокировал проход судам с грузом на сумму 10 миллиардов долларов, что уже привело к взлету цен на морские грузоперевозки, пишет агентство Блумберг."Ever Given сел на мель во вторник, заблокировав нефть и товары на 10 миллиардов долларов, которые в обычный день проходят через канал", - пишет агентство.На текущей неделе контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов.Хотя агентство пишет, что сложно какой-то одной цифрой обозначить влияние инцидента на морские грузоперевозки, тем не менее оно называет некоторые ценовые показатели, которые уже выросли.Так, стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в Европу выросла почти до 8 тысяч долларов, увеличившись примерно в четыре раза по сравнению с показателем годичной давности. Прибыль очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до 1371 доллара в день при том, что это направление не затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов Suezmax, которые обычно перевозят один миллион баррелей нефти, сейчас стоит около 17 тысяч долларов в день, что является максимумом с июня 2020 года."Учитывая, что канал может остаться заблокированным в течение нескольких недель, грузоотправители сейчас оценивают возможность перенаправления судов вокруг Африки. Это непростое решение. Маршрут в обход мыса Доброй надежды добавит 9,65 тысячи километров пути, и только топливные расходы составят около 300 тысяч долларов для супертанкера, доставляющего нефть с Ближнего Востока в Европу", - пишет агентство.
https://ria.ru/20210325/gazprom-1602896590.html
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суэцкий канал, ближний восток, европа, экономика

Авария в Суэцком канале вызвала взлет цен на морские грузоперевозки

10:34 26.03.2021
 
© Фото : РоскосмосСуэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given
Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, заблокировал проход судам с грузом на сумму 10 миллиардов долларов, что уже привело к взлету цен на морские грузоперевозки, пишет агентство Блумберг.
"Ever Given сел на мель во вторник, заблокировав нефть и товары на 10 миллиардов долларов, которые в обычный день проходят через канал", - пишет агентство.
На текущей неделе контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов.
Хотя агентство пишет, что сложно какой-то одной цифрой обозначить влияние инцидента на морские грузоперевозки, тем не менее оно называет некоторые ценовые показатели, которые уже выросли.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 22:46
Авария в Суэцком канале может сыграть на руку "Газпрому", считает эксперт
Так, стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в Европу выросла почти до 8 тысяч долларов, увеличившись примерно в четыре раза по сравнению с показателем годичной давности. Прибыль очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до 1371 доллара в день при том, что это направление не затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов Suezmax, которые обычно перевозят один миллион баррелей нефти, сейчас стоит около 17 тысяч долларов в день, что является максимумом с июня 2020 года.
"Учитывая, что канал может остаться заблокированным в течение нескольких недель, грузоотправители сейчас оценивают возможность перенаправления судов вокруг Африки. Это непростое решение. Маршрут в обход мыса Доброй надежды добавит 9,65 тысячи километров пути, и только топливные расходы составят около 300 тысяч долларов для супертанкера, доставляющего нефть с Ближнего Востока в Европу", - пишет агентство.
 
Суэцкий каналБлижний ВостокЕвропаЭкономика
 
 
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