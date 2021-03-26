https://ria.ru/20210326/institut-1602611567.html

Объединенный институт ядерных исследований в Дубне

Объединенный институт ядерных исследований в Дубне

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) – международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная на основе соглашения,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T04:45

2021-03-26T04:45

2021-03-26T04:45

объединенный институт ядерных исследований

дубна

справки

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Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) – международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная на основе соглашения, подписанного одиннадцатью странами-учредителями 26 марта 1956 года и зарегистрированная Организацией Объединенных Наций 1 февраля 1957 года. Расположен в Российской Федерации, в Дубне Московской области. Однако научные исследования в этом подмосковном городе начались значительно раньше. Отправной точкой образования научной Дубны можно считать 1946 год, когда по инициативе руководителя советского атомного проекта Игоря Курчатова правительством СССР было принято решение построить в районе поселка Ново-Иваньково (ныне в составе города Дубны) протонный ускоритель – синхроциклотрон и научный центр при нем. Строительство крупнейшего по тем временам ускорителя заряженных частиц началось в 1947 году в 120 километрах от Москвы на правом берегу верхней Волги. Он был успешно запущен к концу 1949 года. В 1948 году здесь же была образована ускорительная лаборатория, по соображениям конспирации и близости к Московскому морю получившая название Гидротехнической лаборатории Академии наук СССР. Она являлась филиалом Лаборатории N 2 (Москва), руководимой Курчатовым. Быстрое развитие экспериментальных исследований на синхроциклотроне и получение первоклассных по научной значимости результатов позволили в 1953 году преобразовать Гидротехническую лабораторию в Институт ядерных проблем (ИЯП) АН СССР. В 1949 году в районе будущей Дубны под руководством Владимира Векслера (с 1958 года академик АН СССР) началось проектирование еще одного мощного ускорителя протонов – синхрофазотрона. С 1953 года у засекреченного объекта, где велось его строительство, появилось официальное название – Электрофизическая лаборатория АН СССР (ЭФЛАН). В 1957 году самый мощный в то время ускоритель протонов – синхрофазотрон на 10 гигаэлектронвольт был построен. Он проработал до 2002 года, когда было принято решение о его полной остановке. К середине 1950-х годов стало ясно, что ядерная наука не должна замыкаться в засекреченных лабораториях и что только широкое сотрудничество может обеспечить развитие этой области человеческих знаний и мирное использование атомной энергии. Для консолидации усилий западноевропейских стран в изучении фундаментальных свойств микромира, в 1954 году близ Женевы (Швейцария) была создана Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН). Примерно в это же время страны, принадлежавшие тогда к социалистическому содружеству, по инициативе правительства СССР приняли решение на базе ИЯП и ЭФЛАН создать Объединенный институт ядерных исследований. 26 марта 1956 года в Москве представителями правительств одиннадцати стран-учредителей (Албании, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Монголии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии) было подписано Соглашение об образовании Института с целью объединения их научного и материального потенциала для изучения фундаментальных свойств материи. В сентябре того же года к государствам-учредителям присоединилась Демократическая Республика Вьетнам, а в 1976 году – Куба. Научный городок вместе с близлежащими населенными пунктами в 1956 году был преобразован в город, с 1958 года получивший название Дубна. После подписания Соглашения об образовании ОИЯИ в Дубну приехали специалисты из 12 стран мира. Город стал международным. Здесь развернулись исследования по большому спектру направлений ядерной физики, в которых были заинтересованы научные центры государств-членов ОИЯИ. Первым директором Объединенного института был избран профессор Дмитрий Блохинцев, только что завершивший создание первой в мире атомной электростанции в Обнинске. На долю первой дирекции выпал один из наиболее трудных и ответственных периодов в жизни института – время его становления. В дополнение к двум вошедшим в состав ОИЯИ лабораториям были созданы три новые: лаборатория ядерных реакций, директором которой стал Георгий Флеров (с 1968 года – академик АН СССР), лаборатория нейтронной физики, которую возглавил Илья Франк (с 1968 года – академик АН СССР), и лаборатория теоретической физики, руководителем которой стал Николай Боголюбов (с 1953 года – академик АН СССР). История становления ОИЯИ связана с именами таких крупнейших ученых и руководителей науки, как Леопольд Инфельд, Игорь Курчатов, Хенрик Неводничанский, Андраник Петросьянц, Ефим Славский, Игорь Тамм, Александр Топчиев, Хоря Хулубей, Лайош Яноши и другие. В нем работали такие крупнейшие российские ученые, как академики Дмитрий Блохинцев, Владимир Векслер, Бруно Понтекорво, Венедикт Джелепов, Моисей Марков, Михаил Мещеряков и многие другие. С момента образования ОИЯИ здесь выполнен широкий спектр исследований и подготовлены научные кадры высшей квалификации для стран-участниц. Среди них президенты национальных академий наук, руководители крупнейших ядерных институтов и университетов многих государств-членов ОИЯИ. На долю ученых Дубны приходится более 40 открытий в области ядерной физики. Как знак признания выдающегося вклада ученых института в современную физику и химию решением Международного союза чистой и прикладной химии 105 элементу Периодической системы элементов Дмитрия Менделеева было присвоено название "Дубний", 114-му – флеровий, в честь лаборатории ядерных реакций (ЛЯР) ОИЯИ и ее основателя академика Георгия Флерова, 115-му – московий, в честь Московской области, что увековечивает древнюю Русскую землю, являющуюся местом расположения ОИЯИ, и 118-му – оганесон, в честь научного руководителя ЛЯР ОИЯИ академика Юрия Оганесяна за его основополагающий вклад в исследование трансактиноидных элементов. В ОИЯИ впервые в мире были синтезированы новые, долгоживущие сверхтяжелые элементы с порядковыми номерами 113, 114, 115, 116, 117 и 118. Сегодня Объединенный институт ядерных исследований – крупный многоплановый международный научный центр, в котором интегрированы фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования с разработкой и применением новейших технологий и университетским образованием. Основные направления деятельности института – физика высоких энергий, ядерная физика, физика конденсированных сред, радиобиология, компьютерные технологии. Членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Куба, Молдавия, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. КНДР является восемнадцатым членом ОИЯИ, но в 2015 году членство страны приостановили в связи с невыполнением требований Устава ОИЯИ. На правительственном уровне заключены соглашения о сотрудничестве института с Венгрией, Германией, Египтом, Италией, Сербией и Южно-Африканской Республикой. Высшим руководящим органом ОИЯИ является Комитет полномочных представителей, в который входят по одному представителю от каждой страны-участницы ОИЯИ. Научную политику института вырабатывает ученый совет, в состав которого входят крупные ученые, представляющие страны-участницы, а также известные физики Венгрии, Германии, Греции, Индии, Италии, Китая, США, Франции, Швейцарии, ЦЕРНа и др. Директором ОИЯИ с 2021 года является доктор физико-математических наук, академик Российской академии наук Григорий Трубников. В составе ОИЯИ семь лабораторий, каждая из которых по масштабам исследований сопоставима с большим институтом. Штат ОИЯИ насчитывает около 4500 человек, из них более 1200 – научные сотрудники, около 2000 – инженерно-технический персонал. Институт располагает замечательным набором экспериментальных физических установок: единственным в Европе и Азии сверхпроводящим ускорителем ядер и тяжелых ионов – нуклотроном, циклотронами тяжелых ионов для проведения экспериментов по синтезу тяжелых и экзотических ядер, уникальным нейтронным импульсным реактором для исследований по нейтронной ядерной физике и физике конденсированных сред, ускорителем протонов – фазотроном, который используется для протонной терапии. Кроме того, в институте создаются новые базовые установки. Одной из них является ускорительный комплекс – NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility), который предназначается для изучения свойств плотной барионной материи. В ноябре 2020 года был запущен в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA, сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов – бустер. Ведутся интенсивные работы по созданию современного ускорительного комплекса тяжелых ионов DRIBs (Dubna Radioactive Ion Beams), специально предназначенного для ускорения радиоактивных ионов для получения высоконейтронных изотопов, в т.ч. сверхтяжелых элементов, и сооружению ключевого элемента этого проекта – фабрики сверхтяжелых элементов (SHE-Factory). ОИЯИ обладает мощными высокопроизводительными вычислительными средствами, которые с помощью высокоскоростных каналов связи интегрированы в мировые компьютерные сети. Институт поддерживает связи почти с 800 научными центрами и университетами в 62 странах мира. Только в России сотрудничество осуществляется со 170 исследовательскими центрами, университетами, промышленными предприятиями и фирмами из 55 российских городов. В выполнении научной программы института участвуют более 260 научных центров, университетов и предприятий из 10 государств СНГ.ОИЯИ имеет статус наблюдателя в ряде европейских научных структур, в частности, в Стратегической рабочей группе по физическим и инженерным наукам Европейского стратегического форума по исследовательским инфраструктурам (ESFRI). Также институт является членом Европейского консорциума по физике частиц в астрофизике (APPEC).ОИЯИ и ЦЕРН обладают взаимным статусом наблюдателя: ОИЯИ – в Совете ЦЕРН и ЦЕРН – в Комитете полномочных представителей правительств государств-участников ОИЯИ. Объединенный институт активно сотрудничает с ЦЕРН в решении многих теоретических и экспериментальных задач физики высоких энергий. Сегодня физики института участвуют в работах 20 проектов ЦЕРН. С недавнего времени ОИЯИ имеет своего представителя в Экспертном комитете Европейского научного фонда (NuPECC).В Институте накоплен колоссальный опыт взаимовыгодного научно-технического сотрудничества в международном масштабе. ОИЯИ поддерживает контакты с МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Европейским физическим обществом, Международным центром теоретической физики в Триесте (Италия). Ежегодно в Дубну приезжают более тысячи ученых из сотрудничающих с ОИЯИ организаций. Структурным подразделением ОИЯИ является учебно-научный центр, который ежегодно организует практикум на установках института для студентов из высших учебных заведений России и других стран. Ежегодно в редакции многих журналов и оргкомитетов конференций ОИЯИ направляет более 1500 научных статей и докладов, которые представляют около 3000 авторов. Публикации ОИЯИ рассылаются более чем в 50 стран мира. ОИЯИ участвует в реализации программы по созданию инновационного пояса Дубны. В 2005 году правительством РФ подписано постановление "О создании на территории г. Дубны особой экономической зоны технико-внедренческого типа". Специфика ОИЯИ нашла отражение в направленности ОЭЗ: ядерно-физические и информационные технологии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенный институт ядерных исследований, дубна, справки