https://ria.ru/20210326/instagram-1603065520.html
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T23:01
2021-03-26T23:01
2021-03-26T23:01
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 22.34 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, а также Великобритании, Германии, Польши, России и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей (71%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 15% - на сбои авторизации, 12% - на работу веб-сайта.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/putin-1603014756.html
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