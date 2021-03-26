https://ria.ru/20210326/informbezopasnost-1603037620.html

Путин призвал активнее участвовать в диалоге по информбезопасности

Путин призвал активнее участвовать в диалоге по информбезопасности

Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать участие России в переговорном процессе по вопросам информационной безопасности, заявив, что страна готова к... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:47

2021-03-26T18:47

2021-03-26T18:47

россия

владимир путин

оон

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать участие России в переговорном процессе по вопросам информационной безопасности, заявив, что страна готова к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами, в том числе на площадке ООН."Нужно энергично продвигать российские инициативы, активизировать наше участие в переговорном процессе. Подчеркну, Россия как и прежде открыта для диалога и конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, причем как в двустороннем формате, так и на площадках международных структур и форумов, прежде всего, конечно, в Организации Объединенных Наций", - заявил Путин на заседании Совбеза РФ в пятницу.Он отметил, что ООН в последние годы уделяет повышенное внимание вопросам обеспечения безопасности и развития международного информационного пространства."И надо добиваться, чтобы российские идеи и предложения на площадке этой универсальной организации воплощались в конкретные решения", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20210326/podkhody-1603036438.html

https://ria.ru/20210326/informbezopasnost-1603032964.html

россия

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россия, владимир путин, оон