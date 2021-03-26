https://ria.ru/20210326/informbezopasnost-1603032964.html
Путин призвал создавать новые площадки для обеспечения информбезопасности
Путин призвал создавать новые площадки для обеспечения информбезопасности
Президент РФ Владимир Путин призвал формировать новые международные дискуссионные площадки для обеспечения информационной безопасности, причем создавать их как... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:22
2021-03-26T18:22
2021-03-26T18:56
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал формировать новые международные дискуссионные площадки для обеспечения информационной безопасности, причем создавать их как в России, так и за рубежом.Он в пятницу провел заседание Совбеза РФ, где обсуждался проект основ государственной политики в сфере международной информационной безопасности. Президент отметил, что для эффективной реализации госполитики надо активнее использовать возможности научных и экспертных кругов, делового сообщества, в том числе Национальной ассоциации международной информационной безопасности."Для продвижения российских подходов важно укреплять действующие и формировать новые международные дискуссионные площадки - как в России, так и за рубежом. Это очень серьезный и во многом еще не раскрывший своего потенциала ресурс", - указал Путин.Президент обратил внимание на важность системной результативной деятельности органов власти в этой сфере, уточнив, что речь идет о координирующей роли аппарата Совбеза и МИД России, а также о взаимодействии в форматах целевых межведомственных групп. Путин предложил участникам заседания обсудить, как наиболее эффективно выстроить эту работу.
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владимир путин, в мире
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
призвал формировать новые международные дискуссионные площадки для обеспечения информационной безопасности, причем создавать их как в России, так и за рубежом.
Он в пятницу провел заседание Совбеза РФ, где обсуждался проект основ государственной политики в сфере международной информационной безопасности. Президент отметил, что для эффективной реализации госполитики надо активнее использовать возможности научных и экспертных кругов, делового сообщества, в том числе Национальной ассоциации международной информационной безопасности.
"Для продвижения российских подходов важно укреплять действующие и формировать новые международные дискуссионные площадки - как в России, так и за рубежом. Это очень серьезный и во многом еще не раскрывший своего потенциала ресурс", - указал Путин.
Президент обратил внимание на важность системной результативной деятельности органов власти в этой сфере, уточнив, что речь идет о координирующей роли аппарата Совбеза и МИД России, а также о взаимодействии в форматах целевых межведомственных групп. Путин предложил участникам заседания обсудить, как наиболее эффективно выстроить эту работу.