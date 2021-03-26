https://ria.ru/20210326/grudinin-1602945872.html

Суд оставил в силе взыскание с Грудинина более миллиарда рублей

Суд оставил в силе взыскание с Грудинина более миллиарда рублей

Арбитражный суд Московской области оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:47

2021-03-26T11:47

2021-03-26T11:47

совхоз имени ленина

десятый арбитражный апелляционный суд

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595814051_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_63f7e0858028f5e85b803d29f30a74ed.jpg

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскали с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в пятницу отклонил кассационные жалобы Грудинина и ряда других участников процесса в статусе третьих лиц на принятое в октябре 2019 года решение арбитражного суда Московской области и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в июле 2020 года.Суд первой инстанции частично удовлетворил иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены Павла Грудинина, заявленный в интересах сельхозпредприятия.Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды. Первая инстанция удовлетворила только первую часть требований. Это решение затем подтвердил апелляционный суд.

https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573860509.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совхоз имени ленина, десятый арбитражный апелляционный суд, московская область (подмосковье), происшествия