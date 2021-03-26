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Суд оставил в силе взыскание с Грудинина более миллиарда рублей
Суд оставил в силе взыскание с Грудинина более миллиарда рублей
Арбитражный суд Московской области оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:47
2021-03-26T11:47
2021-03-26T11:47
совхоз имени ленина
десятый арбитражный апелляционный суд
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскали с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в пятницу отклонил кассационные жалобы Грудинина и ряда других участников процесса в статусе третьих лиц на принятое в октябре 2019 года решение арбитражного суда Московской области и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в июле 2020 года.Суд первой инстанции частично удовлетворил иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены Павла Грудинина, заявленный в интересах сельхозпредприятия.Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды. Первая инстанция удовлетворила только первую часть требований. Это решение затем подтвердил апелляционный суд.
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московская область (подмосковье)
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совхоз имени ленина, десятый арбитражный апелляционный суд, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости.
Арбитражный суд Московской области
оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина
взыскали с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в пятницу отклонил кассационные жалобы Грудинина и ряда других участников процесса в статусе третьих лиц на принятое в октябре 2019 года решение арбитражного суда Московской области и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в июле 2020 года.
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены Павла Грудинина, заявленный в интересах сельхозпредприятия.
Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды. Первая инстанция удовлетворила только первую часть требований. Это решение затем подтвердил апелляционный суд.