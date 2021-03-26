https://ria.ru/20210326/gretsiya-1602684497.html

Греция скоро откроется! Как туда попасть и сколько это стоит

Греция скоро откроется! Как туда попасть и сколько это стоит

Греция постепенно выходит из локдауна. Сегодня власти объявят об очередном ослаблении ограничений. Недавно в стране увеличили квоту для россиян с 500 до четырех РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T08:00

2021-03-26T08:00

2021-03-26T07:58

самоизоляция

отдых

туризм

харис теохарис

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туризм

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Греция постепенно выходит из локдауна. Сегодня власти объявят об очередном ослаблении ограничений. Недавно в стране увеличили квоту для россиян с 500 до четырех тысяч человек в неделю, а на днях открылись археологические музеи под открытым небом, парки и парикмахерские. Но туристов ждет недельный карантин. О том, что сейчас происходит в Элладе, как получить визу, долететь и когда лучше планировать путешествие, — в материале РИА Новости.Что уже открыто и на каких условиях"Спустя 4,5 месяца жесткого карантина по всей стране открыли античные города и святилища", — пишет в инстаграме Виктория Яворская, гид на Пелопоннесе.Правда, особо не покатаешься. Границы между номами (префектурами) закрыты еще с 7 ноября. И так будет до греческой Пасхи (православной), то есть до 2 мая.Уже можно сходить в парикмахерскую, чтобы привести себя в порядок перед праздником. Но в магазинах по-прежнему строгие ограничения, а выход из дома — только по СМС и специальным бланкам.Путешественникам тоже не погулять. "Мы отправляем и принимаем туристов, поэтому хорошо знаем, что происходит в Греции, — говорит гендиректор туроператора Александр Цандекиди. — Открытых отелей немного. Вылет — без проблем. Но там неделю сидим в номере, потом можно гулять по территории гостиницы, а чтобы выйти за пределы, нужно специальное разрешение".Как уточнили в представительстве Греческой национальной туристической организации в России и СНГ, после карантина туристы могут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, пойти на пляж, в парк или в археологическую зону под открытым небом. Ограничения действуют до 5 апреля, а затем их пересмотрят. Так происходит примерно каждые две недели.Кафе и рестораны работают только навынос. Исключение — гостиницы, там обслуживают постояльцев.По словам Цандекиди, некоторые россияне к этому готовы. Они говорят: нам ничего не нужно — ни музеи, ни прогулки, будем отдыхать в отеле и дышать морским воздухом.Правда, самостоятельные путешественники уверяют, что карантин весьма условный."На неделю прилетели, гуляем с первого же дня, — пишет турист на профильном форуме. — В Афинах на улицах много людей. Главное, заполнить бланк с причиной выхода. Собственно, распечатал дома целую пачку, с запасом. Не видел, чтобы кого-то останавливали, нужно маску носить — и не будет повода остановить".Самое лояльное консульствоПолучить разрешение на въезд несложно. Греция, по словам экспертов, всегда была одной из самых лояльных стран Шенгена. А в прошлом году и вовсе единственной, оформлявшей туристические визы."Мультик", если есть "шенгены" в паспорте, скорее всего, дадут. А вот на сколько — вопрос. Нередко с годовыми и двухлетними разрешениями на въезд других стран путешественники получали документ на шесть месяцев. Если до этого была, например, греческая на два года, то — такую же. В чистый паспорт ставят обычно однократную с коридором в месяц."Важно, соблюдались ли правила при предыдущих въездах. Каждый паспорт проверяют досконально. Есть с десяток нюансов, влияющих на решение, — объясняет Александр Цандекиди. — Но при прочих равных консульство Греции лояльнее".Набор стандартный: загранпаспорт и его ксерокопия, заполненная анкета, фотография, документ с подтверждением оплаты консульского сбора, билеты, бронь отеля, медстраховка, если есть — справки (с работы, из банка).В Генконсульстве Греции в Москве подчеркнули, что они оставляют за собой право попросить предъявить оплаченные авиабилеты. Сейчас это непросто: запрашивать визу можно за шесть месяцев до поездки, а расписание рейсов даже на вторую половину мая не до конца известно. Лайфхак: возвратный тариф, чтобы потом можно было сдать и купить более удобные, менее дорогие.Билет, анкета, тест, вакцинаВпрочем, цены на них и так пока не запредельные. Есть прямые билеты в Афины за восемь-одиннадцать тысяч рублей в одну сторону. На некоторые даты — и за 5,3 тысячи. Перелет в оба конца — от 18-20 тысяч. С 30 апреля есть прямые рейсы в Ираклион — от 14 тысяч рублей в одну сторону, с 14 мая — в Салоники (от 11 тысяч).Еще нужно заполнить специальную анкету. Не более чем за 72 часа до вылета — сделать ПЦР-тест на коронавирус.Ковид-паспорта еще обсуждают. Но, по словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, страна готова принимать российских граждан, вакцинированных "Спутником V", сертификат приравняют к отрицательному тесту на вирус.Готовятся к открытиюМестные гиды и российские эксперты советуют повременить с поездками до середины мая, когда страна откроется. По мнению местных жителей, именно этим и объясняются столь жесткие карантинные меры. "Я живу и работаю на Корфу. Здесь 114 тысяч населения — и 70-80 процентов работают в туризме, — говорит Георгий Дендринос, экскурсовод в Греции и, кроме того, медик. — У нас было примерно десять заболевших за неделю, но на улицы без CMC не выйти, школы закрыты. Думаю, это потому, что к лету Греция хочет открыться для туристов".Он добавляет, что сейчас находится на северной части острова и видит, как отели готовятся к приему гостей. Александр Цандекиди отмечает, что и российские туристы активизировались. Много звонков, бронирований. Но почти все — на даты после 14 мая. По его словам, гостиницы снизили цены по сравнению с прошлым годом.Индивидуально — идеальный вариантОднако рассчитывать на летний отдых без новых правил не стоит. "Маски не отменят. Останутся ограничения, как и раньше, по числу туристов в автобусе или в группе, — подчеркивает Анна Эротопулу, частный гид в Афинах. — Экскурсии будут, скорее всего, индивидуальные, малыми группами и всегда с наушниками". Все это, естественно, усложнит организацию больших выездов, да и в музеях наверняка сохранятся ограничения.Ее коллеги советуют не рассчитывать на скорое возвращение именно массового туризма, с переполненными автобусами и классической системой "все включено". Идеальный вариант: маленькие отели, апартаменты, автомобиль напрокат и путешествия по городкам и горам, достопримечательностям, спокойный отдых у моря. Гиды рекомендуют ориентироваться на индивидуальные экскурсии: путешественники наверняка останутся довольны, да и в плане коронавируса безопаснее.

https://ria.ru/20210321/gretsiya-1602177617.html

https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html

https://ria.ru/20210317/gretsiya-1601589401.html

https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html

https://ria.ru/20210324/kipr-1602646467.html

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