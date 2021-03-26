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Путин: призерам "Лидеров России" можно облегчить получение гражданства РФ
Путин: призерам "Лидеров России" можно облегчить получение гражданства РФ
Победителям конкурса "Лидеры России", проживающим за рубежом, можно было бы выдавать гражданство РФ или вид на жительство в упрощенном порядке, считает... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:17
2021-03-26T16:17
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
"лидеры россии"
прибалтика
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Победителям конкурса "Лидеры России", проживающим за рубежом, можно было бы выдавать гражданство РФ или вид на жительство в упрощенном порядке, считает президент РФ Владимир Путин.В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" участница конкурса "Лидеры России 2020" из Латвии, старший выпускающий редактор Baltnews МИА "Россия сегодня" Алина Герлиня предложила в рамках конкурса открыть направление для иностранцев, которые хотят работать на благо своей исторической родины и стать ее гражданами.По его словам, первое, что нужно сделать, это "решить эти формальности, связанные с видом на жительство, с гражданством".Он также выразил недоумение статусом "неграждан", который имеют проживающие в Прибалтике бывшие граждане СССР.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), "лидеры россии", прибалтика, владимир путин, ссср, общество

Путин: призерам "Лидеров России" можно облегчить получение гражданства РФ

16:17 26.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Победителям конкурса "Лидеры России", проживающим за рубежом, можно было бы выдавать гражданство РФ или вид на жительство в упрощенном порядке, считает президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" участница конкурса "Лидеры России 2020" из Латвии, старший выпускающий редактор Baltnews МИА "Россия сегодня" Алина Герлиня предложила в рамках конкурса открыть направление для иностранцев, которые хотят работать на благо своей исторической родины и стать ее гражданами.
"По поводу того, что иностранцев, наших соотечественников, которые хотят жить, работать в России, здесь строить свою жизнь, карьеру, чтобы их привлекать - это абсолютно правильно", - сказал Путин.
По его словам, первое, что нужно сделать, это "решить эти формальности, связанные с видом на жительство, с гражданством".
"Поэтому, скажем, для финалистов можно бы вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей - гражданство. Вообще двигаться в этом направлении. Обязательно попрошу коллег из МВД, из администрации президента, из правительства подумать и формализовать ваше предложение", - добавил глава государства.
Он также выразил недоумение статусом "неграждан", который имеют проживающие в Прибалтике бывшие граждане СССР.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")"Лидеры России"ПрибалтикаВладимир ПутинСССРОбщество
 
 
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