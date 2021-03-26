https://ria.ru/20210326/grazhdanstvo-1603004656.html

Путин: призерам "Лидеров России" можно облегчить получение гражданства РФ

Путин: призерам "Лидеров России" можно облегчить получение гражданства РФ

Победителям конкурса "Лидеры России", проживающим за рубежом, можно было бы выдавать гражданство РФ или вид на жительство в упрощенном порядке, считает... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:17

2021-03-26T16:17

2021-03-26T16:17

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

"лидеры россии"

прибалтика

владимир путин

ссср

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Победителям конкурса "Лидеры России", проживающим за рубежом, можно было бы выдавать гражданство РФ или вид на жительство в упрощенном порядке, считает президент РФ Владимир Путин.В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" участница конкурса "Лидеры России 2020" из Латвии, старший выпускающий редактор Baltnews МИА "Россия сегодня" Алина Герлиня предложила в рамках конкурса открыть направление для иностранцев, которые хотят работать на благо своей исторической родины и стать ее гражданами.По его словам, первое, что нужно сделать, это "решить эти формальности, связанные с видом на жительство, с гражданством".Он также выразил недоумение статусом "неграждан", который имеют проживающие в Прибалтике бывшие граждане СССР.

https://ria.ru/20210326/gossluzhaschie-1602996897.html

прибалтика

ссср

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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), "лидеры россии", прибалтика, владимир путин, ссср, общество