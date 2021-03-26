Путин: призерам "Лидеров России" можно облегчить получение гражданства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Победителям конкурса "Лидеры России", проживающим за рубежом, можно было бы выдавать гражданство РФ или вид на жительство в упрощенном порядке, считает президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" участница конкурса "Лидеры России 2020" из Латвии, старший выпускающий редактор Baltnews МИА "Россия сегодня" Алина Герлиня предложила в рамках конкурса открыть направление для иностранцев, которые хотят работать на благо своей исторической родины и стать ее гражданами.
"По поводу того, что иностранцев, наших соотечественников, которые хотят жить, работать в России, здесь строить свою жизнь, карьеру, чтобы их привлекать - это абсолютно правильно", - сказал Путин.
По его словам, первое, что нужно сделать, это "решить эти формальности, связанные с видом на жительство, с гражданством".
"Поэтому, скажем, для финалистов можно бы вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей - гражданство. Вообще двигаться в этом направлении. Обязательно попрошу коллег из МВД, из администрации президента, из правительства подумать и формализовать ваше предложение", - добавил глава государства.
Он также выразил недоумение статусом "неграждан", который имеют проживающие в Прибалтике бывшие граждане СССР.