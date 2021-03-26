https://ria.ru/20210326/granitsa-1602912056.html

Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию на границе

Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию на границе

Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего преемника Джо Байдена за ситуацию на границе. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T05:26

2021-03-26T05:26

2021-03-26T05:26

дональд трамп

джо байден

мексика

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего преемника Джо Байдена за ситуацию на границе.Трамп заявил, что в его правление были построены почти 500 миль пограничной стены, а США "отлично работали" с Мексикой по ограничению миграции.Трамп также обвинил журналистов в том, что в ходе первой пресс-конференции Байдена журналисты "бросали ему только легкие мячи", а сотрудники Байдена будто бы были готовы вырвать микрофон у всякого, задающего сложный вопрос.С приходом к власти администрации Джо Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось, многие СМИ говорят о кризисе на границе. Байден заявил на пресс-конференции, что он в этом не виноват, речь о сезонном увеличении числа мигрантов.

https://ria.ru/20210325/bayden-1602890938.html

мексика

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дональд трамп, джо байден, мексика, сша, в мире