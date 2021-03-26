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Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию на границе
Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию на границе
Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего преемника Джо Байдена за ситуацию на границе. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T05:26
2021-03-26T05:26
2021-03-26T05:26
дональд трамп
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сша
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего преемника Джо Байдена за ситуацию на границе.Трамп заявил, что в его правление были построены почти 500 миль пограничной стены, а США "отлично работали" с Мексикой по ограничению миграции.Трамп также обвинил журналистов в том, что в ходе первой пресс-конференции Байдена журналисты "бросали ему только легкие мячи", а сотрудники Байдена будто бы были готовы вырвать микрофон у всякого, задающего сложный вопрос.С приходом к власти администрации Джо Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось, многие СМИ говорят о кризисе на границе. Байден заявил на пресс-конференции, что он в этом не виноват, речь о сезонном увеличении числа мигрантов.
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дональд трамп, джо байден, мексика, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
резко раскритиковал своего преемника Джо Байдена
за ситуацию на границе.
"Огромное количество людей и детей живут буквально друг на друге в грязи, это грязь… Никто не видел ничего хуже, ничего подобного", - сказал Трамп в интервью Fox News, комментируя ситуацию с массовым задержанием детей на границе.
Трамп заявил, что в его правление были построены почти 500 миль пограничной стены, а США "отлично работали" с Мексикой
по ограничению миграции.
Трамп также обвинил журналистов в том, что в ходе первой пресс-конференции Байдена журналисты "бросали ему только легкие мячи", а сотрудники Байдена будто бы были готовы вырвать микрофон у всякого, задающего сложный вопрос.
С приходом к власти администрации Джо Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось, многие СМИ говорят о кризисе на границе. Байден заявил на пресс-конференции, что он в этом не виноват, речь о сезонном увеличении числа мигрантов.