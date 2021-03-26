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Глава Приамурья оценил готовность региона к пожароопасному сезону
Глава Приамурья оценил готовность региона к пожароопасному сезону
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в этом году регион лучше готов к пожароопасному сезону, чем в предыдущем. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:50
2021-03-26T11:50
василий орлов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
ивановский район
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в этом году регион лучше готов к пожароопасному сезону, чем в предыдущем.Как сообщает правительство региона, Орлов принял участие в учениях по подготовке к пожароопасному периоду и защите населенных пунктов от природных пожаров, которые прошли в Ивановке Ивановского района."Подготовка к весеннему пожароопасному периоду у нас традиционно ведется еще с осени предыдущего года. И в завершении этого процесса всегда проводятся такие большие учения, где еще раз демонстрируется алгоритм действий в случае угрозы населенным пунктам. Я считаю, что сегодняшние учения проведены грамотно и четко, по утвержденному плану. Также мы обсудили с главами городов и районов проблемы, которые их беспокоят, учли их предложения в отношении каждой конкретной территории – ведь Амурская область очень разная. Говоря о готовности к пожароопасному сезону, отмечу, что мы в этом году готовы лучше, чем в предыдущем. У нас развернута достаточная группировка сил и средств, это 950 человек и 445 единиц техники. Считаю, что группировки Амурской области достаточно, чтобы справиться с угрозой", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.Учения в Ивановке прошли с участием специалистов ГУ МЧС России по Амурской области, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона, Амурской авиабазы, Благовещенского лесхоза, пожарных Благовещенска и Ивановского района и других специалистов.По сценарию учений, в четырех километрах юго-восточнее села Ивановка зафиксировано возгорание, огонь движется в сторону села, есть угроза возгорания жилых домов. В поле недалеко от села были установлены макеты домов, на них участники учений оттачивали действия по ликвидации пожара в населенном пункте. Также на учениях продемонстрировали, как создаются защитные полосы вокруг сел, оборудуется вертолетная площадка."Проводимые учения – это важный и завершающий этап в подготовке специалистов различных служб к реагированию и взаимодействию при возникновении природных пожаров и защите населенных пунктов. Главы городских округов и муниципальных районов области еще раз в комплексе повторили все вопросы проведения превентивных мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров, организации их тушения и защите населенных пунктов", - цитирует правительство замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Константина Рыбалко.
https://ria.ru/20210324/zanyatost-1602607624.html
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амурская область
ивановский район
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василий орлов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, ивановский район, благовещенск, общество

Глава Приамурья оценил готовность региона к пожароопасному сезону

11:50 26.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в этом году регион лучше готов к пожароопасному сезону, чем в предыдущем.
Как сообщает правительство региона, Орлов принял участие в учениях по подготовке к пожароопасному периоду и защите населенных пунктов от природных пожаров, которые прошли в Ивановке Ивановского района.
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"Подготовка к весеннему пожароопасному периоду у нас традиционно ведется еще с осени предыдущего года. И в завершении этого процесса всегда проводятся такие большие учения, где еще раз демонстрируется алгоритм действий в случае угрозы населенным пунктам. Я считаю, что сегодняшние учения проведены грамотно и четко, по утвержденному плану. Также мы обсудили с главами городов и районов проблемы, которые их беспокоят, учли их предложения в отношении каждой конкретной территории – ведь Амурская область очень разная. Говоря о готовности к пожароопасному сезону, отмечу, что мы в этом году готовы лучше, чем в предыдущем. У нас развернута достаточная группировка сил и средств, это 950 человек и 445 единиц техники. Считаю, что группировки Амурской области достаточно, чтобы справиться с угрозой", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.
Учения в Ивановке прошли с участием специалистов ГУ МЧС России по Амурской области, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона, Амурской авиабазы, Благовещенского лесхоза, пожарных Благовещенска и Ивановского района и других специалистов.
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По сценарию учений, в четырех километрах юго-восточнее села Ивановка зафиксировано возгорание, огонь движется в сторону села, есть угроза возгорания жилых домов. В поле недалеко от села были установлены макеты домов, на них участники учений оттачивали действия по ликвидации пожара в населенном пункте. Также на учениях продемонстрировали, как создаются защитные полосы вокруг сел, оборудуется вертолетная площадка.
"Проводимые учения – это важный и завершающий этап в подготовке специалистов различных служб к реагированию и взаимодействию при возникновении природных пожаров и защите населенных пунктов. Главы городских округов и муниципальных районов области еще раз в комплексе повторили все вопросы проведения превентивных мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров, организации их тушения и защите населенных пунктов", - цитирует правительство замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Константина Рыбалко.
 
Василий ОрловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьИвановский районБлаговещенскОбщество
 
 
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