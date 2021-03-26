Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/gossluzhaschie-1602996897.html
Путин поддержал идею расширить конкурс "Лидеры России" треком о госслужбе
Путин поддержал идею расширить конкурс "Лидеры России" треком о госслужбе
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу расширить конкурс управленцев "Лидеры России" еще одним профильным треком - "Государственная муниципальная... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:46
2021-03-26T16:15
"лидеры россии"
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
юрий шалабаев
нижний новгород
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602996002_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_a6b717ba07c49766b0115240d9312289.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу расширить конкурс управленцев "Лидеры России" еще одним профильным треком - "Государственная муниципальная служба".В пятницу Путин в очном формате принимает участие в заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей". В рамках мероприятия к президенту обратился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который стал победителем конкурса "Лидеры России" в 2018-2019 гг. Руководитель города попросил Путина поддержать введение в конкурс еще одного трека - "Государственная муниципальная служба", что позволит сформировать качественный государственный резерв непосредственно для государственных муниципальных органов с учетов специфики этой отрасли."Если вы, Владимир Владимирович, как председатель наблюдательного совета "Россия - страна возможностей" поддержите, я думаю, это принесет пользу кадровому обеспечению государственной муниципальной службы", - обратился он к президенту.Глава государства поддержал идею."По поводу кадрового резерва - мы работаем, администрация работает, и в правительстве есть соответствующее направления. В наших учебных заведениях, в том числе президентских, постоянно над этим работают", - сказал Путин."Сделаем, сделаем... предложение хорошее" - пообещал президент.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Ее наблюдательный совет был создан в июле 2019 года, его возглавил президент Путин. Ранее в составе совета были девять членов.Одним из флагманских проектов платформы стал конкурс "Лидеры России", задача которого - создать социальные лифты для активных граждан страны. Конкурс нацелен на выявление сильных управленцев и обеспечение им возможностей для реализации.Так, в 2020 году назначения получил 91 участник этого конкурса. Среди назначений 2020 года ответственные посты занял 51 участник третьего сезона "Лидеров России".
https://ria.ru/20201027/konkurs-1581729548.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602996002_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_a86b1eafd330e65e55ecbe4cdd6bcbe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"лидеры россии", ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), юрий шалабаев, нижний новгород, владимир путин, общество

Путин поддержал идею расширить конкурс "Лидеры России" треком о госслужбе

15:46 26.03.2021 (обновлено: 16:15 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу расширить конкурс управленцев "Лидеры России" еще одним профильным треком - "Государственная муниципальная служба".
В пятницу Путин в очном формате принимает участие в заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей". В рамках мероприятия к президенту обратился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который стал победителем конкурса "Лидеры России" в 2018-2019 гг. Руководитель города попросил Путина поддержать введение в конкурс еще одного трека - "Государственная муниципальная служба", что позволит сформировать качественный государственный резерв непосредственно для государственных муниципальных органов с учетов специфики этой отрасли.
"Если вы, Владимир Владимирович, как председатель наблюдательного совета "Россия - страна возможностей" поддержите, я думаю, это принесет пользу кадровому обеспечению государственной муниципальной службы", - обратился он к президенту.
Глава государства поддержал идею.
"По поводу кадрового резерва - мы работаем, администрация работает, и в правительстве есть соответствующее направления. В наших учебных заведениях, в том числе президентских, постоянно над этим работают", - сказал Путин.
"Сделаем, сделаем... предложение хорошее" - пообещал президент.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Ее наблюдательный совет был создан в июле 2019 года, его возглавил президент Путин. Ранее в составе совета были девять членов.
Одним из флагманских проектов платформы стал конкурс "Лидеры России", задача которого - создать социальные лифты для активных граждан страны. Конкурс нацелен на выявление сильных управленцев и обеспечение им возможностей для реализации.
Так, в 2020 году назначения получил 91 участник этого конкурса. Среди назначений 2020 года ответственные посты занял 51 участник третьего сезона "Лидеров России".
Полуфинал конкурса Лидеры России 2020 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 13:00
Призеры конкурса "Лидеры России" войдут в Реестр внешних директоров ОПК
 
"Лидеры России"АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Юрий ШалабаевНижний НовгородВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала