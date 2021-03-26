https://ria.ru/20210326/gossluzhaschie-1602996897.html

Путин поддержал идею расширить конкурс "Лидеры России" треком о госслужбе

Путин поддержал идею расширить конкурс "Лидеры России" треком о госслужбе

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу расширить конкурс управленцев "Лидеры России" еще одним профильным треком - "Государственная муниципальная... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:46

2021-03-26T15:46

2021-03-26T16:15

"лидеры россии"

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

юрий шалабаев

нижний новгород

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу расширить конкурс управленцев "Лидеры России" еще одним профильным треком - "Государственная муниципальная служба".В пятницу Путин в очном формате принимает участие в заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей". В рамках мероприятия к президенту обратился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который стал победителем конкурса "Лидеры России" в 2018-2019 гг. Руководитель города попросил Путина поддержать введение в конкурс еще одного трека - "Государственная муниципальная служба", что позволит сформировать качественный государственный резерв непосредственно для государственных муниципальных органов с учетов специфики этой отрасли."Если вы, Владимир Владимирович, как председатель наблюдательного совета "Россия - страна возможностей" поддержите, я думаю, это принесет пользу кадровому обеспечению государственной муниципальной службы", - обратился он к президенту.Глава государства поддержал идею."По поводу кадрового резерва - мы работаем, администрация работает, и в правительстве есть соответствующее направления. В наших учебных заведениях, в том числе президентских, постоянно над этим работают", - сказал Путин."Сделаем, сделаем... предложение хорошее" - пообещал президент.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Ее наблюдательный совет был создан в июле 2019 года, его возглавил президент Путин. Ранее в составе совета были девять членов.Одним из флагманских проектов платформы стал конкурс "Лидеры России", задача которого - создать социальные лифты для активных граждан страны. Конкурс нацелен на выявление сильных управленцев и обеспечение им возможностей для реализации.Так, в 2020 году назначения получил 91 участник этого конкурса. Среди назначений 2020 года ответственные посты занял 51 участник третьего сезона "Лидеров России".

https://ria.ru/20201027/konkurs-1581729548.html

нижний новгород

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"лидеры россии", ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), юрий шалабаев, нижний новгород, владимир путин, общество