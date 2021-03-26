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Россия не будет пересматривать газовый контракт с Украиной
Россия не будет пересматривать газовый контракт с Украиной
Пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет, заявил журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:46
2021-03-26T11:13
нафтогаз украины
газпром
экономика
россия
виктор зубков
украина
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БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет, заявил журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.Он напомнил, что юридически все договоры между РФ и Украиной действуют, и главное для компании сейчас - завершить "Северный поток - 2", который уже готов на 90-92%, и поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.Отвечая на уточняющий вопрос о том, что пересмотра договора с Украиной не будет, Зубков сказал: "Конечно, я думаю, что нет".Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html
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нафтогаз украины, газпром, экономика, россия, виктор зубков, украина

Россия не будет пересматривать газовый контракт с Украиной

10:46 26.03.2021 (обновлено: 11:13 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет, заявил журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
Он напомнил, что юридически все договоры между РФ и Украиной действуют, и главное для компании сейчас - завершить "Северный поток - 2", который уже готов на 90-92%, и поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, что пересмотра договора с Украиной не будет, Зубков сказал: "Конечно, я думаю, что нет".
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
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Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
 
Нафтогаз УкраиныГазпромЭкономикаРоссияВиктор ЗубковУкраина
 
 
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