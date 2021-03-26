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Лига безопасного интернета пожаловалась на фото с "вакцинацией" Путина
Лига безопасного интернета пожаловалась на фото с "вакцинацией" Путина
Волонтеры Лиги безопасного интернета направили жалобы в администрацию соцсетей Instagram и Facebook из-за фотографии президента РФ Владимира Путина, которой... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:48
2021-03-26T16:01
лига безопасного интернета
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Волонтеры Лиги безопасного интернета направили жалобы в администрацию соцсетей Instagram и Facebook из-за фотографии президента РФ Владимира Путина, которой иллюстрируются сообщения о его вакцинации от коронавируса, сообщила РИА Новости глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что глава государства не намерен публично показывать этот процесс."Лига безопасного интернета обнаружила распространение в соцсетях фотографии, на которой президент России Владимир Путин якобы делает прививку от коронавируса... На самом деле распространенное фото было сделано в ходе посещения президентом Смоленской областной клинической больницы в августе 2011 года во время осмотра после повреждения плеча... Волонтеры Лиги безопасного интернета направили жалобы в администрацию соцсетей Instagram и Facebook", - рассказала Мизулина.
https://ria.ru/20210312/putin-1600910272.html
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лига безопасного интернета, дмитрий песков, владимир путин, общество

Лига безопасного интернета пожаловалась на фото с "вакцинацией" Путина

15:48 26.03.2021 (обновлено: 16:01 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Волонтеры Лиги безопасного интернета направили жалобы в администрацию соцсетей Instagram и Facebook из-за фотографии президента РФ Владимира Путина, которой иллюстрируются сообщения о его вакцинации от коронавируса, сообщила РИА Новости глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что глава государства не намерен публично показывать этот процесс.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 12:16Распространение коронавируса
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
"Лига безопасного интернета обнаружила распространение в соцсетях фотографии, на которой президент России Владимир Путин якобы делает прививку от коронавируса... На самом деле распространенное фото было сделано в ходе посещения президентом Смоленской областной клинической больницы в августе 2011 года во время осмотра после повреждения плеча... Волонтеры Лиги безопасного интернета направили жалобы в администрацию соцсетей Instagram и Facebook", - рассказала Мизулина.
 
Лига безопасного интернетаДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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