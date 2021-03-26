Лига безопасного интернета пожаловалась на фото с "вакцинацией" Путина
15:48 26.03.2021 (обновлено: 16:01 26.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Волонтеры Лиги безопасного интернета направили жалобы в администрацию соцсетей Instagram и Facebook из-за фотографии президента РФ Владимира Путина, которой иллюстрируются сообщения о его вакцинации от коронавируса, сообщила РИА Новости глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что глава государства не намерен публично показывать этот процесс.
"Лига безопасного интернета обнаружила распространение в соцсетях фотографии, на которой президент России Владимир Путин якобы делает прививку от коронавируса... На самом деле распространенное фото было сделано в ходе посещения президентом Смоленской областной клинической больницы в августе 2011 года во время осмотра после повреждения плеча... Волонтеры Лиги безопасного интернета направили жалобы в администрацию соцсетей Instagram и Facebook", - рассказала Мизулина.