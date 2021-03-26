https://ria.ru/20210326/finansirovanie-1602918136.html
Регионы получат более 3,5 миллиарда рублей на финансирование больниц
Регионы получат более 3,5 миллиарда рублей на финансирование больниц
Правительство РФ направит 12 регионам более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:04
2021-03-26T09:04
2021-03-26T09:29
здоровье - общество
михаил мишустин
байконур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ направит 12 регионам более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, сообщает пресс-служба кабмина."Регионы получат ещё более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства направят 12 регионам России и городу Байконуру. Это позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусом.Ранее на эти же цели было выделено более 25,4 миллиарда в 47 регионов России.
https://ria.ru/20210210/modernizatsiya-1596829441.html
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мишустин, байконур (город)