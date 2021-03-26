https://ria.ru/20210326/faktor-1602909071.html

Назван фактор преждевременной смерти у женщин

Назван фактор преждевременной смерти у женщин

Американские ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти, результаты соответствующего исследования опубликовано в... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T02:49

2021-03-26T02:49

2021-03-26T02:49

здоровье

сша

общество

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти, результаты соответствующего исследования опубликовано в научном журнале The BMJ.Авторы работы пришли к таким выводам, изучив данные медицинских наблюдений ста тысяч американок за период с 1993-го по 2017 год и сопоставив потенциально влияющие на здоровье факторы, включая питание и образ жизни.Наиболее подверженными повышенному риску оказались те женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого он происходил в начале репродуктивного периода. При этом связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - 48%.Как отметили авторы исследования, его результаты демонстрируют, что выкидыш может быть ранним маркером риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть. "Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, как выкидыш связан с долгосрочным здоровьем женщин и механизмами, лежащими в основе этих отношений", - считают специалисты.

https://ria.ru/20210325/produkt-1602814489.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, сша, общество