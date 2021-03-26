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Назван фактор преждевременной смерти у женщин
Назван фактор преждевременной смерти у женщин
Американские ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти, результаты соответствующего исследования опубликовано в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:49
2021-03-26T02:49
здоровье
сша
общество
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти, результаты соответствующего исследования опубликовано в научном журнале The BMJ.Авторы работы пришли к таким выводам, изучив данные медицинских наблюдений ста тысяч американок за период с 1993-го по 2017 год и сопоставив потенциально влияющие на здоровье факторы, включая питание и образ жизни.Наиболее подверженными повышенному риску оказались те женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого он происходил в начале репродуктивного периода. При этом связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - 48%.Как отметили авторы исследования, его результаты демонстрируют, что выкидыш может быть ранним маркером риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть. "Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, как выкидыш связан с долгосрочным здоровьем женщин и механизмами, лежащими в основе этих отношений", - считают специалисты.
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здоровье, сша, общество

Назван фактор преждевременной смерти у женщин

02:49 26.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят операцию кесарево сечение в родильном доме при инфекционной клинической больнице №2 в Москве
Медицинские работники проводят операцию кесарево сечение в родильном доме при инфекционной клинической больнице №2 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти, результаты соответствующего исследования опубликовано в научном журнале The BMJ.
Авторы работы пришли к таким выводам, изучив данные медицинских наблюдений ста тысяч американок за период с 1993-го по 2017 год и сопоставив потенциально влияющие на здоровье факторы, включая питание и образ жизни.
Наиболее подверженными повышенному риску оказались те женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого он происходил в начале репродуктивного периода. При этом связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - 48%.
Как отметили авторы исследования, его результаты демонстрируют, что выкидыш может быть ранним маркером риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть.
"Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, как выкидыш связан с долгосрочным здоровьем женщин и механизмами, лежащими в основе этих отношений", - считают специалисты.
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