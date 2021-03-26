https://ria.ru/20210326/faktor-1602909071.html
Назван фактор преждевременной смерти у женщин
Назван фактор преждевременной смерти у женщин
Американские ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти, результаты соответствующего исследования опубликовано в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:49
2021-03-26T02:49
2021-03-26T02:49
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти, результаты соответствующего исследования опубликовано в научном журнале The BMJ.Авторы работы пришли к таким выводам, изучив данные медицинских наблюдений ста тысяч американок за период с 1993-го по 2017 год и сопоставив потенциально влияющие на здоровье факторы, включая питание и образ жизни.Наиболее подверженными повышенному риску оказались те женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого он происходил в начале репродуктивного периода. При этом связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - 48%.Как отметили авторы исследования, его результаты демонстрируют, что выкидыш может быть ранним маркером риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть. "Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, как выкидыш связан с долгосрочным здоровьем женщин и механизмами, лежащими в основе этих отношений", - считают специалисты.
https://ria.ru/20210325/produkt-1602814489.html
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здоровье, сша, общество
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Американские
ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти, результаты соответствующего исследования опубликовано в научном журнале The BMJ
.
Авторы работы пришли к таким выводам, изучив данные медицинских наблюдений ста тысяч американок за период с 1993-го по 2017 год и сопоставив потенциально влияющие на здоровье факторы, включая питание и образ жизни.
Наиболее подверженными повышенному риску оказались те женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого он происходил в начале репродуктивного периода. При этом связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - 48%.
Как отметили авторы исследования, его результаты демонстрируют, что выкидыш может быть ранним маркером риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть.
"Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, как выкидыш связан с долгосрочным здоровьем женщин и механизмами, лежащими в основе этих отношений", - считают специалисты.