https://ria.ru/20210326/eskrou-1603018584.html
Более 4,5 миллиона "квадратов" жилья в Подмосковье возводят по эскроу
Более 4,5 миллиона "квадратов" жилья в Подмосковье возводят по эскроу
Более 4,5 миллиона квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, рассказал РИА Недвижимость глава... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:21
2021-03-26T17:21
2021-03-26T17:21
новости подмосковья
жилье
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155637/92/1556379208_0:221:2853:1826_1920x0_80_0_0_b0ae3ec4663b0937c0555ab51ee57379.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Более 4,5 миллиона квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, рассказал РИА Недвижимость глава регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.По его словам, в настоящее время на территории Московской области с использованием эскроу-счетов строятся 389 домов.Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что строить они должны на банковские кредиты, а получить деньги покупателей смогут только после передачи им квартир.
https://realty.ria.ru/20210325/ipoteka-1602853116.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155637/92/1556379208_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_102c6491e51e9e6678ce9c057a37fa65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)