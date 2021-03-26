https://ria.ru/20210326/eskrou-1603018584.html

Более 4,5 миллиона "квадратов" жилья в Подмосковье возводят по эскроу

Более 4,5 миллиона "квадратов" жилья в Подмосковье возводят по эскроу

Более 4,5 миллиона квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, рассказал РИА Недвижимость глава... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:21

2021-03-26T17:21

2021-03-26T17:21

новости подмосковья

жилье

главгосстройнадзор

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Более 4,5 миллиона квадратных метров строящегося жилья в Московской области возводится с использованием эскроу-счетов, рассказал РИА Недвижимость глава регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.По его словам, в настоящее время на территории Московской области с использованием эскроу-счетов строятся 389 домов.Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что строить они должны на банковские кредиты, а получить деньги покупателей смогут только после передачи им квартир.

https://realty.ria.ru/20210325/ipoteka-1602853116.html

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)