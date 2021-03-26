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https://ria.ru/20210326/epidemiya-1602842079.html
Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Над вторым сезоном сериала "Эпидемия" будет работать другая творческая команда, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T01:53
2021-03-26T01:53
культура
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новости культуры
netflix
стивен кинг
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Над вторым сезоном сериала "Эпидемия" будет работать другая творческая команда, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".Главное изменение коснулось режиссера. Теперь вместо Павла Костомарова продолжением проекта будет заниматься Дмитрий Тюрин, известный по работе над сериалом "Триггер" с Максимом Матвеем. По информации издания, режиссер оказался "фанатом" первого сезона, поэтому не раздумывая принял предложение снять второй. Роберт Саруханян, которого выбрали оператором-постановщиком, рассказал, что съемки новых эпизодов еще не начались. "Идет подготовка", — рассказал он. Остальные подробности предстоящего сезона, в том числе о дате выхода и актерском составе, пока неизвестны. Первый сезон "Эпидемии" стартовал в ноябре 2019 года. В 2020-м проект был продан стриминговому сервису Netflix. Сериал получил высокие оценки критиков и зрителей, также его одобрил Стивен Кинг.Главные герои первого сезона пытались спастись от вируса, убивающего за несколько дней. Убежище две семьи из Москвы и Подмосковья искали на отдаленном острове в Карелии.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, стивен кинг, московская область (подмосковье)

Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду

01:53 26.03.2021
 
© PREMIER (2018-...)Кадр из сериала "Эпидемия"
Кадр из сериала Эпидемия - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© PREMIER (2018-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Над вторым сезоном сериала "Эпидемия" будет работать другая творческая команда, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Главное изменение коснулось режиссера. Теперь вместо Павла Костомарова продолжением проекта будет заниматься Дмитрий Тюрин, известный по работе над сериалом "Триггер" с Максимом Матвеем.
По информации издания, режиссер оказался "фанатом" первого сезона, поэтому не раздумывая принял предложение снять второй.

"Второй сезон будет сильно отличаться от первого, так же как чистилище отличается от ада. Если в первом сезоне герои пытались спастись от вируса, то во втором они будут искать себя и свое место в новом мире. Это будет совершенно другая история, более притчевая. Мы оттолкнемся от стилистики первого сезона и придем к своей, сохранив базовые принципы", — прокомментировал он.

Роберт Саруханян, которого выбрали оператором-постановщиком, рассказал, что съемки новых эпизодов еще не начались. "Идет подготовка", — рассказал он.
Остальные подробности предстоящего сезона, в том числе о дате выхода и актерском составе, пока неизвестны.
Первый сезон "Эпидемии" стартовал в ноябре 2019 года. В 2020-м проект был продан стриминговому сервису Netflix. Сериал получил высокие оценки критиков и зрителей, также его одобрил Стивен Кинг.
Главные герои первого сезона пытались спастись от вируса, убивающего за несколько дней. Убежище две семьи из Москвы и Подмосковья искали на отдаленном острове в Карелии.
Кадр из сериала Эпидемия - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 18:29Культура
Сериал "Эпидемия" вошел в сто самых популярных телепроектов IMDb
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixСтивен КингМосковская область (Подмосковье)
 
 
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